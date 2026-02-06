WPL में दूसरी बार चैंपियन बनी RCB, जानिए प्लेयर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेता कौन बने?
टाटा डब्ल्यूपीएल का चौथा सीजन समाप्त हो चुका है। आरसीबी ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। वडोदरा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरू ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। जानिए प्लेयर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम।
टाटा डब्ल्यूपीएल का चौथा सीजन समाप्त हो चुका है। आरसीबी ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। वडोदरा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरू ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले 204 रनों के मिले विशाल लक्ष्य को कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल ने आसान बना दिया। मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया।
स्मृति मंधाना ने आज की अपनी शानदार बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर से ऑरेंज कैप छीन ली। उन्होंने साल 2026 के डब्ल्यूपीएल सीजन में सर्वाधिक रन बनाने और कैप अपने नाम की। टूर्नामेंट के इस सीजन में मंधाना के बल्ले से 377 रन निकले और उन्हें ऑरेंज कैप मिली। साल 2026 के डब्ल्यूपीएल में पर्पल कैप सोफी डिवाइन के नाम रही। गुजरात जायंट्स की शानदार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने इस सीजन 17 विकेट झटके और पर्पल कैप अपने नाम की। हालांकि, उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी और खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन डिवाइन के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह सीजन खास उपबल्धि भरा रहा।
स्मृति मंधाना के लिए साल 2026 बेहद शानदार गुजरा। व्यक्तिगत वजहों से चर्चा में रहने वाली मंधाना ने अब मैदान पर दिखा दिया है कि उनका कोई शानी नहीं है। मंधाना ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन करते हुए ना सिर्फ ऑरेंज कैप जीती बल्कि टीम को खिताब जिताकर अपना वर्चस्व दिखाया और मैदान पर उनकी मेहनत और स्मार्टनेस भी देखने को मिली। मंधाना के लिए एक ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप और डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी एक साथ उठाना वाकई खास पल है। उनकी मेहनत रंग लाई है।
फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच- स्मृति मंधाना- 87 रन 41 गेंद
2026 WPL ऑरेंज कैप विनर- स्मृति मंधाना (आरसीबी) 377 रन
2026 पर्पल कैप विनर- सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) -17 विकेट
स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने ऑरेंज और पर्पल कैप जीतने के साथ ही खास उपबल्धियां भी हासिल की हैं। एक तरफ जहां मंधाना एक डब्लूपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं, उनसे ऊपर सिर्फ नटर सिवर ब्रंट हैं, जिन्होंने 2025 के सीजन में 523 रन बनाए थे, तो अब मंधाना 377 के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, सोफी डिवाइन एक डब्ल्यूपीएल सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। इस साल उन्होंने 17 विकेट हासिल किए हैं। उनसे आगे सिर्फ अमेला केर और हेली मैथ्यूज हैं, जिन्होंने 2025 के सीजन में मुंबई इंडियंस से खेलते हुए 18-18 विकेट हासिल किए थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।