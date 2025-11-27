Cricket Logo
WPL नीलामी: दीप्ति शर्मा पर यूपी ने लुटाया खजाना, जानें कौन कितने में बिका

महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में स्टार ऑलराउंडर और महिला विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा पर छप्परफाड़ धन बरसा है। डब्लूपीएल 2026 से पहले उन्हें रिलीज करने वाली यूपी वॉरियर्स को उन्हें अबकी साथ जोड़ने के लिए 3.2 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। 

Thu, 27 Nov 2025 04:15 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में स्टार ऑलराउंडर और महिला विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा पर छप्परफाड़ धन बरसा है। डब्लूपीएल 2026 से पहले उन्हें रिलीज करने वाली यूपी वॉरियर्स को उन्हें अबकी साथ जोड़ने के लिए 3.2 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। डब्लूपीएल इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं जिन्हें 2023 में आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनके अलावा अमिलिया कर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में, सोफी डिवाइन को गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़, मेग लेनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1.9 करोड़ और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलफार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा। एलिसा हीली को कोई खरीदार नहीं मिला।

सबसे पहले मोर्की खिलाड़ियों की बोली लगी। उसके बाद कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली लगी। दीप्ति शर्मा की बेस प्राइस 50 लाख रुपये थी। शुरुआती कुछ सेकंड तक उनके लिए कोई बोली ही नहीं लगाई। दिल्ली ने 50 लाख बेस प्राइस से शुरुआत की। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स में उनके लिए होड़ सी लग गई। दिल्ली कैपिटल्स ने 3.2 करोड़ की बोली लगाई लेकिन यूपी ने राइट टु मैच का इस्तेमाल किया और आखिरकार वह दीप्ति को अपने साथ फिर से जोड़ने में कामयाब हो गई।

दीप्ति के अलावा इन खिलाड़ियों पर हुई पैसे की बारिश

अमिलिया कर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को भी खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी में होड़ दिखी। आखिरकार गुजरात जॉइंट्स ने उन्होंने 2 करोड़ रुपये में खरीदा। महिला विश्व कप में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलफार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा। फीबी लिचफिल्ड को यूपी वॉरियर्स ने 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा। वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा

एलिसा हीली रहीं अनसोल्ड

नीलामी में बोली के लिए सबसे पहले एलिसा हीली का नाम रखा गया। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था लेकिन किसी भी टीम ने उनके लिए बोली नहीं लगाई। तेजमिन ब्रिट्स भी अनसोल्ड रहीं।

कितने में बिके अन्य खिलाड़ी

रेणुका सिंह को गुजरात जॉइंट्स ने 60 लाख रुपये में खरीदा।

भारती फूलमाला को गुजरात टाइटंस ने राइट टु मैच के हथियार का इस्तेमाल करके 70 लाख रुपये में खरीदा

सोफी एकलस्टन को 85 लाख रुपये में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा।

जॉर्जिया वॉल को 60 लाख रुपये में आरसीबी ने खरीदा

किरन नवगिरे को 60 लाख रुपये में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा

वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
