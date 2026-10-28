मुंबई इंडियंस ने नीलामी में 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को खरीदा, देखिए दो बार की चैंपियन का फुल स्क्वॉड
मुंबई इंडियंस ने बुधवार को महिला प्रीमियर लीग 2027 नीलामी में कुल 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई ने 6 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 70 लाख खर्च किए।
महिला प्रीमियर लीग 2027 नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम के पास खर्च करने के लिए ज्यादा रुपये नहीं थे। टीम के पास सबसे कम पर्स बचा था। हालांकि इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने 6 खिलाड़ियों को शामिल किया है। मुंबई ने ऑक्शन में 70 लाख रुपये खर्च किए। दो बार की डब्ल्यूपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम नीलामी में कुल 90 लाख रुपये के साथ उतरी थी और आक्रामक बल्लेबाज किरण नवगिरे को शामिल करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जमकर बोली लगाई लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने नवगिरे को 75 लाख रुपये में आखिरी बोली लगाकर खरीदा।
मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2027 नीलामी में 5 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को खरीदा। सभी के लिए फ्रेंचाइजी ने 10-10 लाख रुपये खर्च किए। यूपी वॉरियर्स की पूर्व टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज श्वेता सहरावत को मुंबई ने अपनी टीम में शामिल किया। उन्हें 20 लाख रुपये में मुंबई ने खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स ने भी उन्हें खरीदने के लिए बोली लगाई थी।
मुंबई इंडियंस ने दिशा कासत को उनके 10 लाख रुपये के आधार मूल्य पर खरीदा। मुंबई इंडियंस ने कासट के अलावा सानिका चालके, भारती रावल और लतिका इनामदार को भी 10-10 लाख रुपये में टीम में शामिल किया। इनमें किसी भी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव नहीं है।
महिला प्रीमियर लीग के 2027 संस्करण में मुंबई इंडियंस अपनी प्लेइंग इलेवन में अधिकतम पांच विदेशी खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है क्योंकि उनकी टीम में संयुक्त राज्य अमेरिका की खिलाड़ी भी शामिल हैं। WPL के नियमों के अनुसार, यदि कोई टीम एसोसिएट सदस्य देश के खिलाड़ी को शामिल करती है, तो उसे पांच विदेशी खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की अनुमति होती है।
मुंबई इंडियंस ने नीलामी से पहले साइका इसहाक, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, मिली इलिंगवर्थ, जी कमलिनी को रिलीज कर दिया था।
मुंबई द्वारा रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, राहिला फिरदौस, नट सिवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, निकोला कैरी, शबनीम इस्माइल, तारा नॉरिस,
मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2027 नीलामी में 6 खिलाड़ी खरीदे
श्वेता सेहरावत-20 लाख रुपये
दिशा कासट- 10 लाख रुपये
लतिका इनामदार- 10 लाख रुपये
सनिका चालके- 10 लाख रुपये
अक्षिता भगत-10 लाख रुपये
भारती रावल- 10 लाख रुपये
महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए मुंबई इंडियंस का फुल स्क्वॉड
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), श्वेता सहरावत, दिशा कासट, सानिका चालके, राहिला फिरदौस, लतिका इनामदार, नट सिवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, अक्षिता भगत, शबनीम इस्माइल, तारा नॉरिस, वैष्णवी शर्मा, भारती रावल
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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