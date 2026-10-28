WPL 2027 Auction LIVE: आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी, 119 भारतीय भी शामिल

WPL Auction 2027 Live: महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी बुधवार (28 अक्टूबर) को कोच्चि में होगी। इस बार पांचों फ्रेंचाइजी 27 स्थानों के लिए 146 खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी, जिसमें 119 भारतीय खिलाड़ी और 27 विदेशी खिलाड़ी है। इसमें 22 कैप्ड और 97 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ सात विदेशी खिलाड़ियों को ही फ्रेंचाइजी नीलामी के दौरान खरीद सकती हैं, क्योंकि 20 स्लॉट भारतीय खिलाड़ियों के लिए रिजर्व है। डब्ल्यूपीएल का पांचवां सत्र 14 जनवरी से सात फरवरी 2027 तक खेला जाएगा।