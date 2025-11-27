WPL Auction 2026 Live Updates: आज सजेगी 277 खिलाड़ियों की मंडी, मेगा ऑक्शन में किसके लिए खुलेगा खजाना?

WPL 2026 Auction LIVE

WPL Auction 2026 Live Updates: आज महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का ऑक्शन होने जा रहा, जिसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का पहला मेगा ऑक्शन है। कुल 277 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे, जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी हैं। हालांकि, अधिकतम 73 खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकेगा। पांच टीमों में 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी के लिए ही स्लॉट है। हर फ्रेंजाइजी अपने स्क्वॉड में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 प्लेयर ही शामिल कर सकती है। चौथे सीजन के ऑक्शन से पहले पांच डब्ल्यूपीएल फ्रेंचाइजी – मुंबई इंडियंस (एमआई), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), दिल्ली कैपिटल्स (डीसी), गुजरात जायंट्स (जीजी) और यूपी वॉरियर्स (यूपीडब्ल्यू) ने कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिनमें 7 विदेशी और 3 अनकैप्ड हैं। टीमें अपने 2025 स्क्वॉड के खिलाड़ियों को वापस पाने के लिए राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। जिन फ्रेंचाइजी ने कम खिलाड़ियों को रिटेन किया, उन्हें ज्यादा आरटीएम और बड़ा पर्स मिलेगा। कुल ऑक्शन पर्स 41.1 करोड़ रुपये है। एमआई और डीसी आरटीएम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी क्योंकि उन्होंने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जो एक टीम के लिए सर्वाधिक है। मुंबई ने 2025 और 2023 में डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी जीती जबकि आरसीबी2024 में चैंपियन बनी थी।

27 Nov 2025, 11:42:32 AM IST WPL Auction 2026 Live Updates: यूपी के पास है सबसे बड़ा पर्स यूपी वॉरियर्स ने डब्ल्यूपीएल ऑक्शन से पहले सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया था। ऐसे में उनके पास सबसे बड़ा पर्स होगा। यूपी की टीम के पास साढ़े 14 करोड़ रुपये ऑक्शन में होंगे। 50 लाख में श्वेता सेहरावत को यूपी वॉरियर्ज टीम ने रिटेन किया था।

27 Nov 2025, 11:15:36 AM IST WPL Auction 2026 Live Updates: ये हैं मार्की प्लेयर्स मार्की प्लेयर्स में भारत की स्टार ऑलाउंडर दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और अमेलिया केर, इंग्लैंड की एसोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग, दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट शामिल हैं।