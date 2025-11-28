Cricket Logo
WPL नीलामी के बाद सभी 5 टीमों के फुल स्क्वाड और हर खिलाड़ी की कीमत जानिए, देखिए लिस्ट

संक्षेप:

डब्लूपीएल 2026 के लिए गुरुवार को हुई मेगा नीलामी में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। विदेशी खिलाड़ियों में अमिलिया कर सबसे महंगी रहीं। कई खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी में होड़ लगी और खजाने लुटाए लेकिन कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के लिए कोई बोली ही नहीं लगी। एलिसा हीली अनसोल्ड रहीं।

Fri, 28 Nov 2025 12:49 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। गुरुवार को हुई नीलामी में वर्ल्ड कप की स्टार दीप्ति शर्मा छाई रहीं। उन्हें रिलीज करने वाली यूपी वॉरियर्स ने राइट टु मैच का इस्तेमाल करते हुए 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा। वह इस नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। ऑलराउंडर अमिलिया कर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा और वह सबसे महंगी ओवरसीज खिलाड़ी बनीं। दिग्गज एलिसा हीली को कोई खरीदार नहीं मिला। शिखा पाण्डेय को यूपी वॉरियर्स ने 2.4 करोड़ और सोफी डिवाइन को गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा। नीलामी के बाद अब सभी पांच टीमों की स्क्वाड तय हो गई है।

सभी 5 टीमों क स्क्वाड और खिलाड़ियों की कीमत

सबसे पहले मौजूदा डब्लूपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस से शुरुआत करते हैं।

मुंबई इंडियंस

हरमनप्रीत कौर- 2.5 करोड़ रुपये

नैट सिवर ब्रंट- 3.5 करोड़ रुपये

अमिलिया कर- 3 करोड़ रुपये

हेली मैथ्यूज- 1.75 करोड़ रुपये

अमनजोत कौर- 1 करोड़ रुपये

जी कमलिनी- 50 लाख रुपये

शबनम इस्माइल- 60 लाख रुपये

संस्कृति गुप्ता- 20 लाख रुपये

संजीवन संजना- 75 लाख रुपये

राहिला फिरदौस- 10 लाख रुपये

निकोला कैरी- 30 लाख रुपये

पूनम खेमनकर- 10 लाख रुपये

त्रिवेणी वशिष्ठ- 20 लाख रुपये

नल्ला रेड्डी- 10 लाख रुपये

साइका इशाक- 30 लाख रुपये

मिली इलिंगवर्थ- 10 लाख रुपये

राजेश्वरी गायकवाड़- 40 लाख रुपये

आयुषी सोनी- 30 लाख रुपये

आरसीबी

स्मृति मंधाना- 3.5 करोड़

ऋचा घोष- 2.75 करोड़

एलिस पेरी- 2 करोड़

श्रेयांका पाटिल- 60 लाख

जॉर्जिया वोल- 60 लाख

नादीन डी क्लर्क- 65 लाख

राधा यादव- 65 लाख

लॉरेन बेल- 90 लाख

लिंसे स्मिथ- 30 लाख

प्रेमा रावत- 20 लाख

अरुंधति रेड्डी- 75 लाख

पूजा वस्त्राकर- 85 लाख

ग्रेस हैरिस- 75 लाख

गौतम नाइक- 10 लाख

प्रत्यूषा कुमार- 10 लाख

डी हेमलता- 30 लाख

दिल्ली कैपिटल्स

जेमिमा रोड्रिग्स- 2.2 करोड़

शेफाली वर्मा- 2.2 करोड़

अन्नाबेल सदरलैंड- 2.2 करोड़

मारिजाने काप- 2.2 करोड़

शिनेल हेनरी- 1.3 करोड़

श्री चरणी- 1.3 करोड़

लॉरा वुलफार्ट- 1.1 करोड़

निकी प्रसाद- 50 लाख

स्नेह राणा- 50 लाख

लिजली ली- 30 लाख

दीया यादव- 10 लाख

तानिया भाटिया- 30 लाख

ममता मादिवाला- 10 लाख

नंदिनी शर्मा- 20 लाख

लुसी हैमिल्टन- 10 लाख

मीनू मणि- 40 लाख

जी तृषा- 10 लाख

प्रतीका रावल- 50 लाख

यूपी वॉरियर्स

श्वेता सहरावत- 50 लाख

दीप्ति शर्मा- 3.2 करोड़

मेग लेनिंग- 1.9 करोड़

फीबी लिचफील्ड- 1.2 करोड़

सोफी एक्लिस्टन- 85 लाख

किरण नवगिरे- 60 लाख

हरलीन देओल- 50 लाख

क्रांति गौड़- 50 लाख

आशा शोभना- 1.1 करोड़

दियांद्रा डॉटिन- 80 लाख

शिखा पाण्डेय- 2.4 करोड़

शिप्रा गिरी- 10 लाख

सिमरन शेख- 10 लाख

तारा नौरिस- 10 लाख

क्लो ट्रायन- 30 लाख

सुमन मीना- 10 लाख

गुजरात जॉइंट्स

एश्ले गार्डनर- 3.5 करोड़

बेथ मूनी- 2.5 करोड़

सोफी डिवाइन- 2 करोड़

रेणुका सिंह- 60 लाख

भारती फूलमनी- 70 लाख

तितास साधु- 30 लाख

कनिका आहुजा- 30 लाख

काशवी गौतम- 65 लाख

तनुजा कंवर- 45 लाख

जॉर्जिया वेयरहम- 1 करोड़

अनुष्का शर्मा- 45 लाख

हैपी कुमारी- 10 लाख

किम गार्थ- 50 लाख

यात्सिका भाटिया- 50 लाख

शिवानी सिंह- 10 लाख

डैनी व्याट हॉज- 50 लाख

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
