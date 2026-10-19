कोच्चि में 28 अक्टूबर को होगा महिला प्रीमियर लीग का ऑक्शन, 146 खिलाड़ियों की लगेगी बोली
महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में आयोजित की जाएगी। पांचों फ्रेंचाइजी में उपलब्ध 27 स्थानों के लिए 146 खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी।
महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में आयोजित की जाएगी। पांचों फ्रेंचाइजी में उपलब्ध 27 स्थानों के लिए 146 खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। नीलामी भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगी।
नीलामी में शामिल खिलाड़ियों में 119 भारतीय खिलाड़ी और 27 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें से 6 छह खिलाड़ी सहयोगी देशों से हैं। भारतीय खिलाड़ियों में 22 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 97 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। जबकि विदेशी खिलाड़ियों में 14 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके और 13 अनकैप्ड हैं। इस ऑक्शन के लिए भले ही 146 प्लेयर्स ने अपने नाम रजिस्टर्ड किए हैं और नाम भी सबके पुकारे जाएंगे, लेकिन टीमों के पास उपलब्ध जगह सिर्फ 27 हैं, जिनमें से 20 में भारतीय खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा और 7 स्थानों के लिए विदेशी खिलाड़ियों के बीच जंग होगी।
इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकले और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मोलिनक्स ने 50 लाख रुपये की उच्चतम बेस प्राइस दर्ज कराई है। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी, बल्लेबाज किरण नवगिरे, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हीथर ग्राहम और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेस जोनासेन ने अपनी बेस प्राइस 40 लाख रुपये रखी है। कुल 30 खिलाड़ियों ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइज पर नीलामी में ऑक्शन में एंट्री ली है। इससे महिला प्रीमियर लीग के 2027 के लिए टीमों के पास खुद को मजबूत करने के विकल्प ज्यादा हो गए हैं। पिछले साल की तरह ही यूपी वॉरियर्स 3.65 करोड़ रुपये के सबसे बड़े शेष पर्स के साथ मिनी नीलामी में उतरेगी, जबकि मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के पास 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने वाली नीलामी से पहले पांच फ्रेंचाइजी में सबसे अधिक स्थान भरने बाकी हैं। पांचों टीमों ने कुल 63 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें 23 विदेशी क्रिकेटर शामिल हैं। WPL 2027 के लिए पिछले महीने हुई रिटेंशन प्रक्रिया के बाद 27 स्थान खाली रह गए हैं, जिनमें से सात स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।
गुजरात जायंट्स में जाएंगे सबसे कम खिलाड़ी
गुजरात जायंट्स में इस बार सबसे कम खिलाड़ी ले सकेगी क्योंकि उसने पहले ही अपने अधिक खिलाड़ियों को रिटेन किया है। गुजरात में एक विदेशी खिलाड़ी सहित तीन स्थान खाली हैं। उन्होंने पांच विदेशी क्रिकेटरों सहित 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और उनके पास खर्च करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये बचे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स ही ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिनके पास दो विदेशी खिलाड़ियों के पद खाली हैं। डब्ल्यूपीएल का पांचवा सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी, 2027 तक चलने वाला है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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