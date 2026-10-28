यूपी वॉरियर्स फुल स्क्वॉड, WPL 2027 नीलामी में लगाई सबसे बड़ी बोली; खरीदे कुल 8 खिलाड़ी
यूपी वॉरियर्स ने बुधवार को कोच्चि में हुई महिला प्रीमियर लीग नीलामी में कुल 8 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। यूपी ने नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगाई। फ्रेंचाइजी ने सोफी मोलिन्यू को 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा।
यूपी वॉरियर्स ने महिला प्रीमियर लीग 2027 नीलामी में जमकर बोली लगाई। फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा पर्स (3.75 करोड़ रुपये) के साथ नीलामी में उतरी थी। यूपी ने बुधवार को ऑक्शन में आठ खिलाड़ियों को खरीदा। कोच्चि में सबसे ज्यादा बोली लगाने के बावजूद यूपी के पास अब भी सबसे ज्यादा पर्स है। टीम के पास 18 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें 6 विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। डब्ल्यूपीएल का पांचवां संस्करण 14 जनवरी से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी मुंबई के सीसीआई और वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम द्वारा किए जाने की संभावना है।
यूपी ने 8 खिलाड़ियों को खरीदा
यूपी वॉरियर्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू को 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। पिछले सत्र में टीम के पास विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए यूपी वॉरियर्स ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सुषमा वर्मा को 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।
फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस को भी 30 लाख रुपये में खरीदकर टीम को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। गुजरात जायंट्स ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमालिनी को 40 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाज और कप्तान मोलिन्यू का नीलामी में आधार मूल्य 50 लाख रुपये था।
इस नीलामी में टीमें स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों और ऑलराउंडरों को लेने के लिए होड़ लगा रही थीं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू को सबसे बड़ी बोली मिली। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ कड़े मुकाबले के बाद, यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा।
यूपी वॉरियर्स की स्वामित्व वाली कंपनी कैप्री स्पोर्ट्स के मुख्य परिचालन अधिकारी और क्रिकेट निदेशक क्षेमल वाइंगणकर ने कहा, ''टीम में एक और स्पिनर सोफी मोलिन्यू को शामिल करना उनके लिए अच्छी स्थिति है।'' उन्होंने कहा कि ग्रेस हैरिस और सोफी मोलिन्यू के होने से टीम को अपनी जरूरत के अनुसार संयोजन बदलने का विकल्प मिलेगा।
यूपी वारियर्स द्वारा खरीदे गए खिलाड़ी
सोफी मोलिन्यू - 1.10 करोड़ रुपये
स्नेह राणा - 30 लाख रुपये
ग्रेस हैरिस - 30 लाख रुपये
सुषमा वर्मा - 30 लाख रुपये
आशा सोभना - 30 लाख रुपये
कैथरीन ब्राइस - 10 लाख रुपये
मनाली दक्षिणी - 10 लाख रुपये
सहाना पवार - 10 लाख रुपये
महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए यूपी वॉरियर्स की टीम-
मेग लैनिंग (कप्तान), फोबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, प्रतिका रावल, सिमरन शेख, सुषमा वर्मा, शिप्रा गिरी, दीप्ति शर्मा, सोफी मोलिन्यू, ग्रेस हैरिस, स्नेह राणा, कैथरीन ब्राइस, मनाली दक्षिणी, सहाना पवार, सोफी एकलेस्टोन, शिखा पांडे, आशा शोभना, क्रांति गौड़
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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