WPL 2027 Auction आज, कब, कहां और कैसे देख पाएंगे आप LIVE Streaming; जानिए तरीका
WPL 2027 Auction LIVE Streaming: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2027 के सीजन का मिनी ऑक्शन आज होना है। आप इस ऑक्शन कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं? ये जान लीजिए।
WPL 2027 Auction Live Streaming: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के पांचवें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन आज होना है। ये ऑक्शन कब और कहां आयोजित होगा, जबकि आप इस ऑक्शन को कैसे लाइव देख पाएंगे? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 146 खिलाड़ी ऑक्शन में उपलब्ध हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 27 खिलाड़ियों को ही खरीदा जाएगा, क्योंकि इतने ही स्लॉट इन मिनी ऑक्शन के लिए हैं। इनमें से 20 खिलाड़ी भारतीय होंगे और 7 खिलाड़ी विदेशी चुने जा सकते हैं।
WPL 2027 Auction कब और कहां आयोजित होगा?
वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के पांचवें सीजन का मिनी ऑक्शन आज यानी बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगा। कोच्चि में इसका आयोजन होना है।
WPL 2027 Mini Auction कितने बजे शुरू होगा?
डबल्यूपीएल के 2027 के सीजन के लिए मिनी ऑक्शन भारतीय समय के अनुसार शाम को 5 बजे से होगा। शुरुआत में बीसीसीआई और डब्ल्यूपीएल के अधिकारियों की छोटी सी स्पीच होगी और ऑक्शन शुरू हो जाएगा। ऑक्शन कुछ ही घंटे चलेगा, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है।
WPL 2027 Auction की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
WPL के 2027 के सीजन का ऑक्शन अगर आपको अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और टैबलेट पर लाइव देखना है तो इसके लिए जियोहॉटस्टार एप पर लॉग इन करना होगा। वहीं, अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखनी है तो इसके लिए हॉटस्टार की वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
WPL 2027 Auction का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
वुमेंस प्रीमियर लीग के पांचवें सीजन के ऑक्शन को अगर आपको अपने टीवी पर लाइव देखना है तो इसके लिए आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जाना होगा। स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं।
अगर आपको वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2027 के ऑक्शन के बारे में हर एक जानकारी चाहिए और इससे जुड़ी दिलचस्प खबरें पढ़नी हैं तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको ऑक्शन से जुड़ी हर एक जानकारी मिल जाएगी।
146 शॉर्टलिस्ट प्लेयर्स में 119 भारतीय हैं, जिनमें 22 ही कैप्ड इंडियन हैं और 97 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं। 14 कैप्ड ओवरसीज और 13 अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर ऑक्शन में उपलब्ध होंगे। इस सूची में कई जाने-माने अंतरराष्ट्रीय और भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें सोफिया डंकले और सोफी मोलिन्यू ने ₹50 लाख की सबसे ऊंची बेस प्राइस के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है। जी. कामलिनी, किरण नवगिरे, हीथर ग्राहम और जेस जोनासेन ने ₹40 लाख की बेस प्राइस के साथ रजिस्टर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट