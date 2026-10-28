WPL 2027 ऑक्शन के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिन्यू की तिजोरी भरी
महिला प्रीमियर लीग 2027 के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू सबसे मंहगी बिकी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा।
महिला प्रीमियर लीग 2027 की नीलामी में ज्यादातर टीमों के पास ज्यादा राशि मौजूद नहीं थी। यूपी वॉरियर्स की टीम सबसे बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी थी और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। यूपी ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू को खरीदने के लिए नीलामी की सबसे बड़ी बोली लगाई। सोफी को यूपी की टीम ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा। अनुभवी स्पिन गेंदबाज मोलिन्यू का नीलामी में आधार मूल्य 50 लाख रुपये था, जबकि भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।
अनुभवी स्पिन गेंदबाज मोलिन्यू का नीलामी में आधार मूल्य 50 लाख रुपये था। दिल्ली कैपिटल्स ने आक्रामक बल्लेबाज किरण नवगिरे को 75 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। दो बार की डब्ल्यूपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। गुजरात जायंट्स ने भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमालिनी को 40 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।
दो बार की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नीलामी के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर जेस जोनासन को 40 लाख रुपये में खरीदा। जोनासन कूल्हे की चोट के कारण महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) में नहीं खेल रही हैं, लेकिन डब्ल्यूपीएल शुरू होने तक उनके फिट होने की उम्मीद है। इससे पहले गुजरात जायंट्स ने आयरलैंड की ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट को 30 लाख रुपये में खरीदा था। नीलामी के दूसरे दौर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तेजल हसबनिस और दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायोन को 30-30 लाख रुपये में खरीदा।
भारतीय खिलाड़ियों में नवगिरे रहीं सबसे महंगी
नवगिरे ने 'जियोस्टार' से कहा, “मैं चिनेल हेनरी और शेफाली वर्मा के साथ पहले खेल चुकी हूं। जेमिमा रोड्रिग्स से भी मेरी पहले बात हुई है। इसलिए मैं ज्यादातर खिलाड़ियों को जानती हूं। मैं सभी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं।” उन्होंने कहा, “दिल्ली कैपिटल्स चार बार फाइनल में पहुंच चुकी है। इस साल हमारे पास खिताब जीतने का मौका है। मुझे उम्मीद है कि पिछले चार साल से टीम जिस सफलता का इंतजार कर रही है, वह इस सत्र में पूरा होगा।” भारतीय हरफलमौला स्नेह राणा को यूपी वॉरियर्स ने उनके आधार मूल्य 30 लाख रुपये में खरीदा है। पांच सत्र में यह उनकी चौथी फ्रेंचाइजी होगी। डब्ल्यूपीएल का पांचवां सत्र 14 जनवरी से सात फरवरी 2027 तक खेला जाएगा।
महिला प्रीमियर लीग 2027 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी
सोफी मॉलिन्यू- 1.10 करोड़ रुपये (यूपी वॉरियर्स)
किरन नवगिरे-75 लाख (दिल्ली कैपिटल्स)
जी कमालिनी- 40 लाख (गुजरात जायंट्स)
जेस जोनासन- 40 लाख (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
ओर्ला प्रेंडरगास्ट- 30 लाख (गुजरात जायंट्स)
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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