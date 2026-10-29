WPL 2027: ऑक्शन के बाद ऐसी दिखती हैं सभी 5 टीमें, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
WPL 2027 Auction बुधवार को खत्म हो गया। वुमेंस प्रीमियर लीग के पांचवें सीजन के लिए सभी टीमों का स्क्वॉड कैसा है? ये आप एक क्लिक में यहां देख सकते हैं।
WPL 2027 Auction बुधवार 28 अक्टूबर 2027 को कोच्चि में संपन्न हुआ। ये मिनी ऑक्शन था, जहां कुछ ही खिलाड़़ियों पर बोली लगनी थी। इस ऑक्शन में टूर्नामेंट की पांचों टीमों ने अपनी-अपनी टीम फाइनल कर ली है। मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में 6 खिलाड़ियों को खरीदा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 4 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा। वहीं, यूपी वॉरियर्स ने सबसे ज्यादा 8 खिलाड़ी खरीदे। आरसीबी ने सिर्फ 4 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। इसके अलावा गुजरात जायंट्स ने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को खरीदा। इस तरह कुल 25 खिलाड़ी ही ऑक्शन में बिके। इनमें 7 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन पर बोली लगी।
वुमेंस प्रीमियर लीग में टीमों को ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी रखने की इजाजत है। 5 में से 3 टीमों ने 18-18 खिलाड़ी अपने साथ जोड़े हैं, जबकि 2 टीमें 17-17 खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट खेलेंगी। सभी स्थानों को फिल करने वाली टीमों में मुंबई इंडियंस, गुजराज जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज टीम है, जबकि 17-17 खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चुना है। दिल्ली और बेंगलुरु के पास पर्स में पैसा ही नहीं था। इसलिए उन्हें 17 खिलाड़ियों के साथ समझौता करना पड़ा।
WPL 2027 की सभी 5 टीमों के खिलाड़ियों की लिस्ट
मुंबई इंडियंस वुमेन: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला कैरी, वैष्णवी शर्मा, तारा नॉरिस, दिशा कसाट, भारती रावल, लतिका इनामदार, अक्षिता भागर, श्वेता सहरावत, सानिका चालके।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन: स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), एलिस पेरी, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, जॉर्जिया वोल, जेस जोनासेन, तेजल हसबनीस, सायाली सतघरे, क्लो ट्रायोन, प्रेमा रावत, वृंदा दिनेश, कुमार प्रथ्योषा।
दिल्ली कैपिटल्स वुमेन: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शैफाली वर्मा, मार्जियान कप्प, निकी प्रसाद, लॉरा वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, दीया यादव, ममता मदिवाला, नंदनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि, एनाबेल सदरलैंड, किरण नवगिरे, उमा काश्वी, क्रिस्टी गॉर्डन, नज़मा खान।
UP वॉरियर्ज: मेग लैनिंग (कप्तान), दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, प्रतीक रावल, सोफी मोलिनक्स, ग्रेस हैरिस, सुषमा वर्मा (विकेट कीपर), स्नेह राणा, सहाना पवार, मनाली दक्षिणी, कैथरीन ब्राइस, आशा सोभना।
गुजरात जायंट्स: एशले गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, काश्वी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गर्थ, यास्तिका भाटिया, राजेश्वरी गायकवाड़, जिंतिमनी कलिता, जी. कमलिनी, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, समायरा राघव।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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