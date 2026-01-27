Cricket Logo
WPL 2026: आखिर कहां हुई RCB से चूक? स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरी हार के बाद दिया ये बयान

WPL 2026: आखिर कहां हुई RCB से चूक? स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरी हार के बाद दिया ये बयान

संक्षेप:

RCB को WPL 2026 की लगातार दूसरी हार मिली है। टीम की कप्तान स्मृति मंधाना टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। भले ही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन कप्तान का कहना है कि हमें फाइनल में सीधे जगह बनानी है।

Jan 27, 2026 05:56 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और इस समय पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, लेकिन कप्तान स्मृति मंधाना अपनी टीम की पिछले दो मैचों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। स्मृति मंधाना ने लगातार मिली दूसरी हार की वजह बताई। उन्होंने ऋचा घोष की तारीफ की, जिन्होंने ताबड़तोड़ 90 रन उनकी टीम के लिए बनाए, लेकिन ये पारी याद नहीं रखी जाएगी, क्योंकि ये हार में आई है। मुंबई की बल्लेबाज नैट स्कीवर ब्रंट ने दमदार शतक जड़ा था।

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में स्मृति मंधाना ने कहा, "ऋचा घोष की बहुत शानदार इनिंग्स। मेरा मतलब है, इसे देखना वाकई मजेदार था। नडीन का भी अच्छा योगदान था, लेकिन हां, मुझे लगता है, बेशक, जब आप हारते हैं, तो इस तरह की इनिंग्स पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी देखी हुई सबसे अच्छी इनिंग्स में से एक है। नैट स्कीवर ब्रंट निश्चित रूप से एक वर्ल्ड-क्लास प्लेयर हैं। वह एक ही बॉल को तीन अलग-अलग जगहों पर मार सकती हैं, जिससे बहुत मुश्किल हो जाती है। उनको क्रेडिट (शतक जड़ने और मैच जीतने के लिए) जाता है। उसने जो शॉट्स खेले वे कमाल के थे।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरा मतलब है, बीच में हमें ज्यादा जवाब नहीं मिल सकते थे। उसने लगभग ज्यादातर रन बनाए। साथ ही, 25-30 के बाद जिस तरह से उसने तेजी दिखाई, वह कुछ ऐसा है जिसे हर युवा को देखना और सीखना चाहिए। पहले पांच मैचों में बॉलिंग निश्चित रूप से शानदार रही है, लेकिन आज उन दिनों में से एक था जब हमारे कुछ बॉलर्स की लाइनें सही नहीं थीं। T20 क्रिकेट में, जब कोई सेट हो जाता है, तो आप कुछ चीज़ें आज़माते हैं और कभी-कभी यह काम नहीं करता।"

कप्तान मंधाना आगे बोलीं, "लॉरेन बेल नई बॉल के साथ और जब वह वापस आई तब भी शानदार थीं, लेकिन आज दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ पाए। नडीन ने भी शॉर्ट एंड से वे दो मुश्किल ओवर फेंके, इसलिए क्रेडिट उन्हें भी जाता है। हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे और वापस आएंगे। हर बार हम क्वालिफाई करने को लेकर कॉन्फिडेंट न होने की बात करते हैं। सीधे फाइनल में जाने के लिए हमें एक और मैच जीतना होगा। ऐसा कहने के बाद, कुछ चीजें हैं जिन पर हमें निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। WPL, क्योंकि इसमें पांच टीमें हैं, सीजन के आखिर में हमेशा मुश्किल हो जाती है, लेकिन हमारे लिए, पहले पांच गेम में चीजों को सिंपल रखना काम आया और हमें ऐसा करते रहना है। T20 क्रिकेट में, आपके बहुत अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं। हमें दोनों को ध्यान में रखना होगा और देखना होगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं।"

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
