WPL 2026: आखिर कहां हुई RCB से चूक? स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरी हार के बाद दिया ये बयान
RCB को WPL 2026 की लगातार दूसरी हार मिली है। टीम की कप्तान स्मृति मंधाना टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। भले ही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन कप्तान का कहना है कि हमें फाइनल में सीधे जगह बनानी है।
WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और इस समय पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, लेकिन कप्तान स्मृति मंधाना अपनी टीम की पिछले दो मैचों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। स्मृति मंधाना ने लगातार मिली दूसरी हार की वजह बताई। उन्होंने ऋचा घोष की तारीफ की, जिन्होंने ताबड़तोड़ 90 रन उनकी टीम के लिए बनाए, लेकिन ये पारी याद नहीं रखी जाएगी, क्योंकि ये हार में आई है। मुंबई की बल्लेबाज नैट स्कीवर ब्रंट ने दमदार शतक जड़ा था।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में स्मृति मंधाना ने कहा, "ऋचा घोष की बहुत शानदार इनिंग्स। मेरा मतलब है, इसे देखना वाकई मजेदार था। नडीन का भी अच्छा योगदान था, लेकिन हां, मुझे लगता है, बेशक, जब आप हारते हैं, तो इस तरह की इनिंग्स पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी देखी हुई सबसे अच्छी इनिंग्स में से एक है। नैट स्कीवर ब्रंट निश्चित रूप से एक वर्ल्ड-क्लास प्लेयर हैं। वह एक ही बॉल को तीन अलग-अलग जगहों पर मार सकती हैं, जिससे बहुत मुश्किल हो जाती है। उनको क्रेडिट (शतक जड़ने और मैच जीतने के लिए) जाता है। उसने जो शॉट्स खेले वे कमाल के थे।"
उन्होंने आगे कहा, "मेरा मतलब है, बीच में हमें ज्यादा जवाब नहीं मिल सकते थे। उसने लगभग ज्यादातर रन बनाए। साथ ही, 25-30 के बाद जिस तरह से उसने तेजी दिखाई, वह कुछ ऐसा है जिसे हर युवा को देखना और सीखना चाहिए। पहले पांच मैचों में बॉलिंग निश्चित रूप से शानदार रही है, लेकिन आज उन दिनों में से एक था जब हमारे कुछ बॉलर्स की लाइनें सही नहीं थीं। T20 क्रिकेट में, जब कोई सेट हो जाता है, तो आप कुछ चीज़ें आज़माते हैं और कभी-कभी यह काम नहीं करता।"
कप्तान मंधाना आगे बोलीं, "लॉरेन बेल नई बॉल के साथ और जब वह वापस आई तब भी शानदार थीं, लेकिन आज दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ पाए। नडीन ने भी शॉर्ट एंड से वे दो मुश्किल ओवर फेंके, इसलिए क्रेडिट उन्हें भी जाता है। हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे और वापस आएंगे। हर बार हम क्वालिफाई करने को लेकर कॉन्फिडेंट न होने की बात करते हैं। सीधे फाइनल में जाने के लिए हमें एक और मैच जीतना होगा। ऐसा कहने के बाद, कुछ चीजें हैं जिन पर हमें निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। WPL, क्योंकि इसमें पांच टीमें हैं, सीजन के आखिर में हमेशा मुश्किल हो जाती है, लेकिन हमारे लिए, पहले पांच गेम में चीजों को सिंपल रखना काम आया और हमें ऐसा करते रहना है। T20 क्रिकेट में, आपके बहुत अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं। हमें दोनों को ध्यान में रखना होगा और देखना होगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं।"