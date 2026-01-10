हम ऐसा करते तो मैच जीत जाते...RCB के हाथों रोमांचक हार झेलने पर हरमनप्रीत कौर का छलका दर्द

संक्षेप: MI vs RCB WPL 2026: मुंबई इंडियंस को महिला प्रीमियर लीग के पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी ने आखिरी गेंद पर विजयी परचम फहराया। हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर का छलका।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस (एमआई) को महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों तीन विकेट से रोमांचक हार झेलनी पड़ी। आरसीबी ने आखिरी गेंद पर विजयी परचम फहराया। मुंबई ने शुक्रवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में 155 का लक्ष्य दिया। जवाब में आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 157 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर नदीन डी क्लर्क ने एमआई के मुंह से जीत छीनी। उन्होंने छठे नंबर पर उतरने के बाद 44 गेंदों में सात चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 63 रन बनाए। आरसीबी को साइवर ब्रंट द्वारा डाले गए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। ऐसे में प्लेयर ऑफ द मैच क्लर्क ने दो चौके और दो छक्के लगाकर आरसीबी की नैया पार लगाई। हार के बाद एमआई की कप्तान हरमनप्रीत का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि अगर हमने एक अच्छी गेंद डाली होती तो मैच जीत जाते।

'हमने वो सब कुछ किया जो...' हरमनप्रीत ने कहा, ''हम जानते हैं कि उनमें (डी क्लर्क) इतनी काबिलियत है कि अंतिम ओवर में जरूरत के मुताबिक रन बना सकती हैं।। मुझे लगता है कि हमने बस एक अच्छी बॉल नहीं फेंक सके, जिसकी आखिरी ओवर में दरकार थी। कभी-कभी ऐसा होता है। हमने उन्हें दो या तीन मौके दिए और जब आप किसी बल्लेबाज को मौके देते रहते हैं तो वे हमेशा और भी मजबूत माइंडसेट के साथ वापस आते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि आखिरी ओवर हमारे पक्ष में नहीं गया। हमें कुछ मौके मिले लेकिन उन्हें भुना नहीं सके। मुझे लगता है कि हम गेम में थे। हमने वो सब कुछ किया जो इस मैच को जीतने के लिए जरूरी था लेकिन उस आखिरी ओवर को छोड़कर। अगर हम एक अच्छी बॉल डाल पाते तो हम मैच जीत सकते थे।''