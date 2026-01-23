WPL 2026 Points Table: गुजरात जाएंट्स की जीत से हिली पॉइंट्स टेबल, मुंबई इंडियंस टॉप-2 से बाहर

संक्षेप: WPL 2026 Updated Points Table: गुजरात जाएंट्स ने डब्ल्यूपीएल 2026 के 14वें मैच में यूपी वॉरियर्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है। एशले गार्डनर की अगुवाई वाली टीम अब टॉप-2 में आरसीबी के साथ है।

WPL 2026 Updated Points Table: एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जाएंट्स ने गुरुवार, 22 जनवरी को डब्ल्यूपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 45 रनों से पटखनी दी। गुजरात जाएंट्स की टीम इस जीत के साथ WPL 2026 पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। GG की जीत से 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को नुकसान हुआ है। हरमनप्रीत कौर की टीम अब पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। MI टूर्नामेंट में अपनी लय खो चुकी है, उन्हें पिछले तीन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत का पंजा लगाकर पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

गुजरात जाएंट्स ने अभी तक WPL 2026 में 6 मैच खेले हैं, तीन में उन्हें जीत मिली है वहीं इतने ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। GG के खाते में कुल 6 पॉइंट्स है।

वहीं मुंबई ने भी अभी तक 6 मैच खेल लिए हैं, मगर उन्हें सिर्फ 2 ही मुकाबलों में जीत नसीब हुई है, वहीं 4 मैच टीम हारी है। मुंबई को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो बचे दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी।

बता दें, WPL प्लेऑफ में कुल तीन टीमें कदम रखती है। पॉइंट्स टेबल की टॉपर सीधा फाइनल में प्रवेश करती है, वहीं दूसरे और तीसरे पायदान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होता है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 5 5 0 0 10 +1.882 गुजरात जाएंट्स 6 3 3 0 6 -0.341 मुंबई इंडियंस 6 2 4 0 4 +0.046 दिल्ली कैपिटल्स 5 2 3 0 4 -0.586 यूपी वॉरियर्स 6 2 4 0 4 -0.769