WPL 2026 Points Table: गुजरात जाएंट्स की जीत से हिली पॉइंट्स टेबल, मुंबई इंडियंस टॉप-2 से बाहर

संक्षेप:

WPL 2026 Updated Points Table: गुजरात जाएंट्स ने डब्ल्यूपीएल 2026 के 14वें मैच में यूपी वॉरियर्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है। एशले गार्डनर की अगुवाई वाली टीम अब टॉप-2 में आरसीबी के साथ है।

Jan 23, 2026 08:10 am IST
WPL 2026 Updated Points Table: एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जाएंट्स ने गुरुवार, 22 जनवरी को डब्ल्यूपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 45 रनों से पटखनी दी। गुजरात जाएंट्स की टीम इस जीत के साथ WPL 2026 पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। GG की जीत से 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को नुकसान हुआ है। हरमनप्रीत कौर की टीम अब पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। MI टूर्नामेंट में अपनी लय खो चुकी है, उन्हें पिछले तीन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत का पंजा लगाकर पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

गुजरात जाएंट्स ने अभी तक WPL 2026 में 6 मैच खेले हैं, तीन में उन्हें जीत मिली है वहीं इतने ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। GG के खाते में कुल 6 पॉइंट्स है।

वहीं मुंबई ने भी अभी तक 6 मैच खेल लिए हैं, मगर उन्हें सिर्फ 2 ही मुकाबलों में जीत नसीब हुई है, वहीं 4 मैच टीम हारी है। मुंबई को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो बचे दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी।

बता दें, WPL प्लेऑफ में कुल तीन टीमें कदम रखती है। पॉइंट्स टेबल की टॉपर सीधा फाइनल में प्रवेश करती है, वहीं दूसरे और तीसरे पायदान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होता है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु550010+1.882
गुजरात जाएंट्स63306-0.341
मुंबई इंडियंस62404+0.046
दिल्ली कैपिटल्स52304-0.586
यूपी वॉरियर्स62404-0.769

कैसा रहा GG vs UPW मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात जाएंट्स की टीम ने सोफी डिवाइन की फिफ्टी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 153 रन बोर्ड पर लगाए। बेथ मूनी ने 38 रनों की पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करने उतरी यूपी की टीम कभी रनचेज में नहीं दिखी। फोबे लिचफील्ड 32 रनों के साथ टीम की हाईएस्ट स्कोरर रहीं, वहीं क्लो ट्राइटन ने 30 रन बनाए। यूपी की 8 बैटर सिंगल डिजिट पर आउट हुईं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
