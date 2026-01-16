Cricket Logo
WPL Points Table: यूपी की पहली जीत ने मुंबई को दिया तगड़ा झटका, विजयरथ पर सवार RCB नंबर-1

संक्षेप:

WPL 2026 Updated Points Table: यूपी वॉरियर्स ने वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 8वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर जीत का खाता खोला। यूपी की इस जीत से MI को तगड़ा झटका लगा है।

Jan 16, 2026 08:14 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Updated Points Table: हरलीन देओल की मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी के दम पर यूपी वॉरियर्स ने डब्ल्यूपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में जीत का खाता खोला। गुरुवार, 15 जनवरी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मुकाबले में यूपी ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। यूपी की जीत में अहम भूमिका हरलीन देओल ने निभाई, जिन्हें पिछले मैच में रिटायर्ड आउट कर वापस बुलाया गया था। हरलीन ने इस बार 39 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 64 रनों की नाबाद पारी खेली। मुंबई ने यूपी के सामने 161 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को यूपी ने 11 गेंदें शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। हरलीन को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

यूपी वॉरियर्स की इस जीत से WPL 2026 पॉइंट्स टेबल पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, मगर मुंबई इंडियंस की परेशानियां जरूर बढ़ गयी है। दरअसल, यह एमआई की सीजन की दूसरी हार है। हालांकि मुंबई अभी भी पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर बना हुआ है।

वहीं विजय रथ पर सवार स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले पायदान पर बनी हुई है। आरसीबी ने अभी तक दो मैच खेले हैं और लगातार दो जीत के साथ बेंगलुरु नंबर-1 के पायदान पर है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु22004+1.964
मुंबई इंडियंस42204+0.469
गुजरात जायंट्स32104+0.105
दिल्ली कैपिटल्स31202-0.833
यूपी वॉरियर्स41302-0.906

कैसा रहा MI vs UP मैच का रोमांच?

नटाली साइवर ब्रंट (65 रन, दो विकेट) ने अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हुए तेज अर्धशतक जड़ा जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाए। हरलीन बुधवार को अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद रिटायर्ड आउट हो गई थीं, उन्होंने 39 गेंद की पारी में 12 चौके जड़े और क्लो ट्रायोन (नाबाद 27 रन) के साथ मिलकर टीम को 18.1 ओवर में तीन विकेट पर 162 रन तक पहुंचाया जिससे यूपी वॉरियर्स की टीम लगातार तीन हार के बाद चौथे मैच में पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं मुंबई इंडियंस की चार मैच में यह दूसरी हार थी।

हरलीन ने इच्छानुसार शॉट लगाए जिसमें शबनीम इस्माइल के एक ओवर में तीन चौके भी शामिल थे। इस भारतीय बल्लेबाज ने 15वें ओवर में ऑफ स्पिनर संस्कृति गुप्ता पर स्वीप शॉट से एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हरलीन ने इसी ओवर में दो चौके और जड़े जिससे टीम को 24 गेंद में 29 रन की दरकार थी। हरलीन ने ट्रायोन के साथ मिलकर बिना किसी परेशानी के जीत सुनिश्चित की।

हालांकि यूपी वॉरियर्स के लिए शीर्ष क्रम में परेशानी जारी रही जिसमें कप्तान मेग लैनिंग (25 रन) और किरण नवगिरे (10 रन) तेज शुरूआत नहीं करा सकीं। इससे सात ओवर में यूपी वॉरियर्स का स्कोर दो विकेट पर 50 रन था।

लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था जिससे हरलीन ने टिककर खेलते हुए टीम को पहली जीत का स्वाद चखाया।

