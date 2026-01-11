WPL 2026 Points Table: मुंबई के सिर सजा नंबर-1 का ताज, पहला मैच जीतकर भी आरसीबी को नहीं हुआ फायदा

संक्षेप: WPL 2026 Updated Points Table- वुमेंस प्रीमियर लीग के पहले तीन मैचों के बाद ही पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मच गई है। सीजन का पहला मैच जीतने वाली आरसीबी तीसरे पायदान पर खिसक गई है। वहीं मुंबई अब टॉप पर है।

WPL 2026 Updated Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का आगाज धमाकेदार रहा। पहले तीन मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में तगड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है। सीजन का पहला मैच जीतने वाली स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे पायदान पर खिसक गई है। वहीं सीजन ओपनर हारने के बावजूद हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर पहुंच गई है। जी हां, MI ने लगातार दो दिन में दो मैच खेले। आरसीबी के खिलाफ भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, मगर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज कर नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरे पायदान पर गुजरात जाएंट्स है।

शनिवार, 10 जनवरी को WPL का पहला डबल हेडर खेला गया। पहले मुकाबले में गुजरात जाएंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रनों से धूल चटाते हुए पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोली। GG इस जीत के साथ आरसीबी को पछाड़ते हुए नंबर-1 बनी थी। दरअसल, आरसीबी का पहला मैच जीतकर नेट रन रेट 0.150 का था, जबकि गुजरात का +0.500 का।

वहीं पहला मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स पर 50 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत का उन्हें पॉइंट्स टेबल में भरपूर फायदा मिला। उनके -0.150 के नेट रनरेट में तगड़ा उछाल आया और डीसी पर जीत के बाद वह +1.175 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है।

यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक खाता नहीं खुला है, दोनों ही टीमों को अपने-अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है।

WPL 2026 लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट मुंबई इंडियंस 2 1 1 0 2 +1.175 गुजरात जाएंट्स 1 1 0 0 2 +0.500 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 1 1 0 0 2 +0.150 यूपी वॉरियर्स 1 0 1 0 0 -0.500 दिल्ली कैपिटल्स 1 0 1 0 0 -2.500