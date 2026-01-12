WPL 2026 Points Table: गुजरात की रोमांचक जीत से मची उथल-पुथल, मुंबई इंडियंस से छिनी बादशाहत

संक्षेप: WPL 2026 Updated Points Table: गुजरात जाएंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स पर रोमांचक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी बाजी मार ली है। गुजरात ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस से नंबर-1 का ताज छीन लिया है।

WPL 2026 Updated Points Table- सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर गुजरात जाएंट्स की टीम वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 में अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। इस जीत के साथ गुजरात की टीम ने WPL पॉइंट्स टेबल में भी बाजी मार ली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को पछाड़ गुजरात जाएंट्स ने नंबर-1 पर अपना कब्जा जमाया है। WPL के इतिहास में यह पहला मौका है जब गुजरात की टीम सीजन के पहले दो मैच जीती हो, वहीं ऐसा भी पहली बार हुआ है जब दिल्ली कैपिटल्स को अपने सीजन के पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा हो। आईए एक नजर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जाएंट्स के मुकाबले के बाद बदली पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं-

एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जाएंट्स ने अपने पहले मैच में यूपी वॉरियर्स को तो दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पटखनी दी। इन दोनों ही मैच में गुजरात की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रनों का स्कोर पार किया। गुजरात जाएंट्स के खाते में अब 2 मैचों में 4 अंक है और टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है।

वहीं गुजरात की जीत से मुंबई को नुकसान हुआ है, हरमनप्रीत कौर की MI दूसरे पायदान पर खिसक गई है। मुंबई को आरसीबी के खिलाफ सीजन ओपनर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि दूसरे मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत का खाता खोला था।

आरसीबी के खाते में भी मुंबई इंडियंस की तरह 2 अंक है, मगर बेतरह नेट रन रेट होने की वजह से एमआई दूसरे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे पायदान पर है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल में अभी तक यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का खाता नहीं खुला है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट गुजरात जाएंट्स 2 2 0 0 4 +0.350 मुंबई इंडियंस 2 1 1 0 2 +1.175 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 1 1 0 0 2 +0.150 यूपी वॉरियर्स 1 0 1 0 0 -0.500 दिल्ली कैपिटल्स 2 0 2 0 0 -1.350