Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WPL 2026 Updated Points Table After DCW vs GGTW 4th Match Gujarat Giants Mumbai Indians Royal Challengers Bengaluru
WPL 2026 Points Table: गुजरात की रोमांचक जीत से मची उथल-पुथल, मुंबई इंडियंस से छिनी बादशाहत

WPL 2026 Points Table: गुजरात की रोमांचक जीत से मची उथल-पुथल, मुंबई इंडियंस से छिनी बादशाहत

संक्षेप:

WPL 2026 Updated Points Table: गुजरात जाएंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स पर रोमांचक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी बाजी मार ली है। गुजरात ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस से नंबर-1 का ताज छीन लिया है।

Jan 12, 2026 07:41 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

WPL 2026 Updated Points Table- सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर गुजरात जाएंट्स की टीम वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 में अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। इस जीत के साथ गुजरात की टीम ने WPL पॉइंट्स टेबल में भी बाजी मार ली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को पछाड़ गुजरात जाएंट्स ने नंबर-1 पर अपना कब्जा जमाया है। WPL के इतिहास में यह पहला मौका है जब गुजरात की टीम सीजन के पहले दो मैच जीती हो, वहीं ऐसा भी पहली बार हुआ है जब दिल्ली कैपिटल्स को अपने सीजन के पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा हो। आईए एक नजर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जाएंट्स के मुकाबले के बाद बदली पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी पर शुभमन गिल का बड़ा अपडेट, क्या होंगे सीरीज से बाहर?

एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जाएंट्स ने अपने पहले मैच में यूपी वॉरियर्स को तो दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पटखनी दी। इन दोनों ही मैच में गुजरात की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रनों का स्कोर पार किया। गुजरात जाएंट्स के खाते में अब 2 मैचों में 4 अंक है और टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है।

वहीं गुजरात की जीत से मुंबई को नुकसान हुआ है, हरमनप्रीत कौर की MI दूसरे पायदान पर खिसक गई है। मुंबई को आरसीबी के खिलाफ सीजन ओपनर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि दूसरे मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत का खाता खोला था।

ये भी पढ़ें:हमने दुनिया की नंबर 1 टीम को…हार कर भी न्यूजीलैंड के कप्तान को किस बात पर गर्व?

आरसीबी के खाते में भी मुंबई इंडियंस की तरह 2 अंक है, मगर बेतरह नेट रन रेट होने की वजह से एमआई दूसरे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे पायदान पर है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल में अभी तक यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का खाता नहीं खुला है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
गुजरात जाएंट्स22004+0.350
मुंबई इंडियंस21102+1.175
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु11002+0.150
यूपी वॉरियर्स10100-0.500
दिल्ली कैपिटल्स20200-1.350

कैसा रहा गुजरात जाएंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात जाएंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 209 रन बोर्ड पर लगाए। सोफी डिवाइन शतक से तो कप्तान एशले गार्डनर अर्धशतक से चूकीं। सोफी ने 95 तो गार्डनर ने 49 रनों की बेहद अहम पारियां खेली। दिल्ली के लिए नंदनी शर्मा ने हैट्रिक लेते हुए कुल 5 विकेट चटकाए। 210 के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिजेल ली ने 86 तो लॉरा वोल्वाड्ट ने 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली, मगर फिर भी यह दोनों अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी। दिल्ली आखिरी ओवर में 7 रन नहीं बना पाई।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
WPL 2026 Delhi Capitals Sophie Devine
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |