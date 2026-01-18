Cricket Logo
WPL 2026 Points Table: जीत के चौके के साथ RCB प्लेऑफ के बेहद नजदीक, मुंबई-दिल्ली की बढ़ी मुश्किलें

WPL 2026 Points Table: जीत के चौके के साथ RCB प्लेऑफ के बेहद नजदीक, मुंबई-दिल्ली की बढ़ी मुश्किलें

संक्षेप:

WPL 2026 Updated points Table: आरसीबी ने जीत का चौका लगाकर प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाया है। स्मृति मंधाना की टीम टूर्नामेंट की शुरुआत से ही पहले पायदान पर बनी हुई है।

Jan 18, 2026 07:39 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Updated points Table: स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डब्ल्यूपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को धूल चटाकर जीत का चौका लगाया। यह आरसीबी की इस सीजन की लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आरसीबी के अब ग्रुप स्टेज में चार मैच और बाकी है। एक मैच जीतते ही टीम को प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। आरसीबी की नजरें प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के साथ-साथ नंबर-1 की पोजिशन बरकरार रखने पर होगी ताकि वह सीधा फाइनल में जगह बना सके। आरसीबी ने अपने चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स पर 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की।

जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की यह चार मैचों में तीसरी हार है। इस हार के साथ टीम WPL पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चौथे पायदान पर खिसक गई है। अब उनपर जीत का दबाव बढ़ गया है। अगर डीसी को आगे एक भी मैच में हार का सामना करना पड़ता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर होने की दहलीज पर पहुंच जाएगी।

वहीं हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को यूपी वॉरियर्स के खिलाफ लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। 5 मैचों में एमआई को यह तीसरी हार मिली है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में टीम दूसरे पायदान पर ही है।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु44008+1.600
मुंबई इंडियंस52304+0.151
गुजरात जायंट्स42204-0.319
यूपी वॉरियर्स52304-0.483
दिल्ली कैपिटल्स41302-0.856

कैसा रहा RCB vs DC मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बोर्ड पर लगाए। पावरप्ले में 4 बल्लेबाजों के आउट हो जाने पर डीसी की टीम मुश्किल में थी। शैफाली वर्मा ने 62 रनों की शानदार पारी खेल दिल्ली को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं अंत में लूसी हैमिल्टन ने 19 गेंदों पर 36 रन बनाए।

167 के टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने 96 रनों की शानदार पारी खेली, वह अपने पहले WPL शतक से मात्र 4 रनों से चूक गईं। इस दौरान उनका साथ जॉर्जिया वोल ने 54 रनों की पारी खेलकर दिया। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। आरसीबी ने 10 गेंदें रहते मैच को आसानी से अपने नाम किया।

