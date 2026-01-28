Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़wpl 2026 up warriorz women vs royal challengers bengaluru women preview Meg Lanning vs Smriti Mandhana
RCB W vs UPW W: स्मृति मंधाना की टीम के सामने हार की हैट्रिक का खतरा, जीती तो सीधे फाइनल में एंट्री

RCB W vs UPW W: स्मृति मंधाना की टीम के सामने हार की हैट्रिक का खतरा, जीती तो सीधे फाइनल में एंट्री

संक्षेप:

अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) लगातार दो मैच में हार को पीछे छोड़कर यूपी वॉरियर्स के खिलाफ गुरुवार को वडोदरा में होने वाले महिला प्रीमियर लीग के मैच में जीत दर्ज करके फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगा।

Jan 28, 2026 01:00 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) लगातार दो मैच में हार को पीछे छोड़कर यूपी वॉरियर्स के खिलाफ गुरुवार को वडोदरा में होने वाले महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के मैच में जीत दर्ज करके फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरसीबी (10 अंक) डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली एकमात्र टीम है लेकिन वॉरियर्स के खिलाफ जीत से उसकी फाइनल में जगह भी पक्की हो जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कड़ी चुनौती का सामना कर रही वॉरियर्स की टीम को अपनी शीर्ष स्कोरर फोबे लिचफील्ड (243 रन) की चोट से बड़ा झटका लगा है। लिचफील्ड टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और एमी जोन्स को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया है।

5 लगातार जीत के बाद बिगड़ी आरसीबी की लय

स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली आरसीबी की टीम पहले पांच मैच जीत कर सभी टीमों से काफी आगे निकल गई थी, लेकिन उसके बाद मिली दो हार ने निश्चित रूप से उसके अभियान को झटका लगा है।

ये भी पढ़ें:WPL: दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर 12 लाख रुपये का जुर्माना

आरसीबी को दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा जब बल्लेबाजों की नाकामी के कारण उसने सात विकेट से हार झेली।

इसके बाद आरसीबी को मुंबई इंडियंस के हाथों भी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में एक समय उसका स्कोर पांच विकेट पर 35 रन था लेकिन ऋचा घोष की 90 रन की विस्फोटक पारी ने हार के अंतर को काफी कम कर दिया। मुंबई इंडियंस ने नैट साइवर-ब्रंट के टूर्नामेंट के इतिहास के पहले शतक की बदौलत आरसीबी के सामने 200 रन का लक्ष्य रखा था।

इस मैच में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों की पोल भी खोल दी। आरसीबी के गेंदबाजों को अब अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसके गेंदबाजी विभाग में लॉरेन बेल (11 विकेट) पर काफी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन उन्हें सायली सतघरे (08) और नादिन डी क्लर्क (11) से भी उचित सहयोग की जरूरत है।

पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है यूपी वॉरियर्स

वॉरियर्स की टीम अभी सबसे निचले पायदान पर है और उसके लिए अब करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि शीर्ष तीन टीम में जगह बनाने के लिए उसे न सिर्फ अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे बल्कि अगर मगर की कठिन डगर से भी गुजरना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:2 अनार और 4 बीमार...WPL प्लेऑफ्स की रेस हुई रोमांचक, एक टीम ने किया है क्वालीफाई

वॉरियर्स के छह मैचों में दो जीत से चार अंक हैं। यही नहीं उसका नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

लिचफील्ड के बाहर हो जाने के बाद उसकी बल्लेबाजी अब बहुत हद तक कप्तान मेग लैनिंग (207 रन) और भारतीय स्टार हरलीन देओल (150 रन) पर निर्भर रहेगी। गेंदबाजी में उसका दारोमदार सोफी एक्लेस्टोन (6 विकेट) और दीप्ति शर्मा (5 विकेट) की स्पिन जोड़ी पर टिका रहेगा।

टीम इस प्रकार हैं:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दयालन हेमलता, प्रथ्योशा कुमार (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लर्क, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, श्रेयंका पाटिल, सयाली सतघरे, लॉरेन बेल, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, पूजा वस्त्राकर और राधा यादव।

यूपी वॉरियर्स: मेग लैनिंग (कप्तान), हरलीन देयोल, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), किरण नवगिरे, एमी जोन्स, प्रतिका रावल, सिमरन शेख, गोंगाडी त्रिशा, डिआंड्रा डॉटिन, चार्ली नॉट, शिखा पांडे, श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, आशा शोभना, क्लो ट्रायॉन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांति गौड़ और सुमन मीना।

समय: मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
WPL 2026 Smriti Mandhana RCB
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |