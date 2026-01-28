Cricket Logo
WPL: यूपी वॉरियर्स को तगड़ा झटका, टीम की टॉप स्कोरर चिलफील्ड चोट से हुईं बाहर, एमी जोन्स ने ली जगह

WPL: यूपी वॉरियर्स को तगड़ा झटका, टीम की टॉप स्कोरर चिलफील्ड चोट से हुईं बाहर, एमी जोन्स ने ली जगह

संक्षेप:

यूपी वॉरियर्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के बाकी बचे मैचों के लिए चोटिल फीबी लिचफील्ड की जगह इंग्लैंड की विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोन्स को अपनी टीम में शामिल किया है। टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है और गुरुवार को उसका मुकाबला टॉप पर मौजूद आरसीबी से है।

Jan 28, 2026 01:18 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
यूपी वॉरियर्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के बाकी बचे मैचों के लिए चोटिल फीबी लिचफील्ड की जगह इंग्लैंड की विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोन्स को अपनी टीम में शामिल किया है।

टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाली लिचफील्ड चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुरुवार को होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले वॉरियर्स की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लिचफील्ड इस सत्र में छह मैचों में 243 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष तीन बल्लेबाजों में शामिल हैं।

जोन्स ने 125 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 1,666 रन बनाए हैं। डब्ल्यूपीएल ने विज्ञप्ति में बताया कि वह 50 लाख रुपये में वॉरियर्स की टीम में शामिल होंगी।

वॉरियर्स ने अभी तक छह मैचों में दो जीत से चार अंक हासिल किए हैं। उसे प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है।

वॉरियर्स की टीम अभी सबसे निचले पायदान पर है और उसके लिए अब करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि शीर्ष तीन टीम में जगह बनाने के लिए उसे न सिर्फ अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे बल्कि अगर मगर की कठिन डगर से भी गुजरना पड़ेगा।

वॉरियर्स के छह मैचों में दो जीत से चार अंक हैं। यही नहीं उसका नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

लिचफील्ड के बाहर हो जाने के बाद उसकी बल्लेबाजी अब बहुत हद तक कप्तान मेग लैनिंग (207 रन) और भारतीय स्टार हरलीन देओल (150 रन) पर निर्भर रहेगी। गेंदबाजी में उसका दारोमदार सोफी एक्लेस्टोन (6 विकेट) और दीप्ति शर्मा (5 विकेट) की स्पिन जोड़ी पर टिका रहेगा।

यूपी वॉरियर्स का अगला मुकाबला गुरुवार को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद आरसीबी से है। आरसीबी ने शुरुआती 5 मैचों में लगातार जीत के बाद लय थोड़ी खो दी है और उसे पिछले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अगर यूपी वॉरियर्स के खिलाफ वह जीत हासिल करती है तो उसे सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। आरसीबी पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है।

