इस दिन से खेला जा सकता है WPL 2026, ये दो शहर टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार
संक्षेप: WPL 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के लिए मुंबई और बड़ौदा को मेजबानी के लिए चुना है। अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच में इस टूर्नामेंट का आयोजन होने की संभावना है।
WPL 2026: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी। इस स्टेडियम में वुमेंस क्रिकेट की वापसी जल्द होने वाली है। इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, बल्कि वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के मैच यहां खेले जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा एक और शहर को वुमेंस प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो कि बड़ौदा है। नवी मुंबई में जनवरी 2026 में डब्ल्यूपीएल के एक लेग के मैच हो सकते हैं।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के लिए मुंबई और बड़ौदा को मेजबानी के लिए चुना है। इस बात की पूरी संभावना है कि डीवाई पाटिल स्टेडियम - जिसे कई भारतीय महिला क्रिकेटर अपना पसंदीदा मैदान मानती हैं - इस सीजन का शुभारंभ स्थल होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो टूर्नामेंट का दूसरा भाग, जिसमें फाइनल भी शामिल है, बड़ौदा में नए बने कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ौदा चरण 16 जनवरी के आसपास शुरू हो सकता है, क्योंकि 11 जनवरी को शहर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मेंस वनडे इंटरनेशनल मैच होना है।
बीसीसीआई ने अभी तक फ्रेंचाइजी मालिकों को औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया है, लेकिन आयोजन स्थलों पर अनौपचारिक स्तर पर चर्चा चल रही है। 27 नवंबर को नई दिल्ली में डब्ल्यूपीएल नीलामी के दौरान पांचों टीमों को आयोजन स्थलों के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किए जाने की उम्मीद है। चार शहर दावेदार थे, जिनमें लखनऊ, बेंगलुरु, बड़ौदा और मुंबई का नाम शामिल था, जिन्होंने डब्ल्यूपीएल 3 की मेजबानी की थी।
7 जनवरी से शुरू हो सकता है WPL
पांच टीमों की लीग की संभावित विंडो के बारे में भी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टूर्नामेंट 7 जनवरी से शुरू हो सकता है और फाइनल 3 फरवरी को बड़ौदा में आयोजित किया जा सकता है। पिछले साल भी WPL का आयोजन फरवरी और मार्च में हुआ था। इसके बाद मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।