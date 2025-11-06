WPL 2026 Retentions: दीप्ति शर्मा समेत इन दिग्गजों को किया गया रिलीज, जानिए किसने किसे किया रिटेन?
संक्षेप: WPL 2026 Retentions: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई है। दीप्ति शर्मा और लॉरा वोल्वार्ट के अलावा कई दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है, जो ऑक्शन में दिखाई देंगी।
WPL 2026 Retentions: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई है। गुरुवार 6 नवंबर को रिटेंशन की आखिरी डेट थी और शाम को ही सभी टीमों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा और साउथ अफ्रीका को फाइनल तक का सफर तय कराने के साथ-साथ दमदार प्रदर्शन करने वाली लॉरा वोल्वार्ट को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। WPL का ऑक्शन इसी महीने या फिर दिसंबर में होने की संभावना है। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। बीसीसीआई और डब्ल्यूपीएल के आयोजक जल्द फाइनल डेट की घोषणा करेंगे।
दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी कप्तान मेग लैनिंग को रिलीज कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक का सफर तय करवाने वाली लैनिंग को डीसी ने रिटेन नहीं किया। यूपी वॉरियर्स, जिसने पहले सीजन में डब्ल्यूपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया था, इस मेगा नीलामी में 4 आरटीएम के साथ उतरेगी, जिसका इस्तेमाल 2025 के यूपी की टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ एक ही रिटेंशन यूपी की टीम ने किया है। हैरानी की बात ये है कि मुंबई इंडियंस ने हाल ही में टीम इंडिया को विश्व कप जिताने कप्तान वाली हरमनप्रीत कौर से ज्यादा इंग्लैंड की क्रिकेटर नैट स्कीवर ब्रंट पर पैसा खर्च किया है।
मुंबई और दिल्ली की टीमों ने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि आरसीबी ने 3 खिलाड़ियों के साथ जाने का फैसला किया है। गुजरात की टीम ने 2 और यूपी की टीम ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया है। एमआई और डीसी के पास एक भी आरटीएम उपलब्ध नहीं होगा, जबकि आरसीबी के पास एक, गुजरात के पास 3 और यूपी के पास 4 आरटीएम कार्ड होंगे। अब तक 3 बार WPL खेला गया है। पहली बार चैंपियन मुंबई की टीम बनी थी, जबकि दूसरी बार चैंपियनशिप आरसीबी ने जीती थी। 2025 में फिर से एमआई की टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रचा।
WPL 2026 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट
मुंबई इंडियंस - हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़ रुपये), अमनजोत कौर (1 करोड़ रुपये), हीली मैथ्यूज (1.75 करोड़ रुपये), नैट-स्किवर ब्रंट (3.5 करोड़ रुपये), जी. कमलिनी (50 लाख)
दिल्ली कैपिटल्स - एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़ रुपये), मारिज़ैन कैप (2.2 करोड़ रुपये), शैफाली वर्मा (2.2 करोड़ रुपये) करोड़ रुपये), जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़ रुपये रुपये), निकी प्रसाद (50 लाख रुपये)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मंधाना (3.5 करोड़ रुपये), ऋचा घोष (2.75 करोड़ रुपये), एलिस पैरी (2 करोड़ रुपये), श्रेयंका पाटिल (60 लाख)
गुजरात जायंट्स - एश्ले गार्डनर (3.5 करोड़ रुपये), बेथ मूनी (2.5 करोड़ रुपये)
यूपी वॉरियर्स - श्वेता सहरावत (50 लाख)