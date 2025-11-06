Cricket Logo
WPL 2026 Retentions: दीप्ति शर्मा समेत इन दिग्गजों को किया गया रिलीज, जानिए किसने किसे किया रिटेन?

संक्षेप: WPL 2026 Retentions: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई है। दीप्ति शर्मा और लॉरा वोल्वार्ट के अलावा कई दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है, जो ऑक्शन में दिखाई देंगी। 

Thu, 6 Nov 2025 06:37 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Retentions: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई है। गुरुवार 6 नवंबर को रिटेंशन की आखिरी डेट थी और शाम को ही सभी टीमों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा और साउथ अफ्रीका को फाइनल तक का सफर तय कराने के साथ-साथ दमदार प्रदर्शन करने वाली लॉरा वोल्वार्ट को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। WPL का ऑक्शन इसी महीने या फिर दिसंबर में होने की संभावना है। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। बीसीसीआई और डब्ल्यूपीएल के आयोजक जल्द फाइनल डेट की घोषणा करेंगे।

दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी कप्तान मेग लैनिंग को रिलीज कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक का सफर तय करवाने वाली लैनिंग को डीसी ने रिटेन नहीं किया। यूपी वॉरियर्स, जिसने पहले सीजन में डब्ल्यूपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया था, इस मेगा नीलामी में 4 आरटीएम के साथ उतरेगी, जिसका इस्तेमाल 2025 के यूपी की टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ एक ही रिटेंशन यूपी की टीम ने किया है। हैरानी की बात ये है कि मुंबई इंडियंस ने हाल ही में टीम इंडिया को विश्व कप जिताने कप्तान वाली हरमनप्रीत कौर से ज्यादा इंग्लैंड की क्रिकेटर नैट स्कीवर ब्रंट पर पैसा खर्च किया है।

मुंबई और दिल्ली की टीमों ने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि आरसीबी ने 3 खिलाड़ियों के साथ जाने का फैसला किया है। गुजरात की टीम ने 2 और यूपी की टीम ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया है। एमआई और डीसी के पास एक भी आरटीएम उपलब्ध नहीं होगा, जबकि आरसीबी के पास एक, गुजरात के पास 3 और यूपी के पास 4 आरटीएम कार्ड होंगे। अब तक 3 बार WPL खेला गया है। पहली बार चैंपियन मुंबई की टीम बनी थी, जबकि दूसरी बार चैंपियनशिप आरसीबी ने जीती थी। 2025 में फिर से एमआई की टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रचा।

WPL 2026 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

मुंबई इंडियंस - हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़ रुपये), अमनजोत कौर (1 करोड़ रुपये), हीली मैथ्यूज (1.75 करोड़ रुपये), नैट-स्किवर ब्रंट (3.5 करोड़ रुपये), जी. कमलिनी (50 लाख)

दिल्ली कैपिटल्स - एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़ रुपये), मारिज़ैन कैप (2.2 करोड़ रुपये), शैफाली वर्मा (2.2 करोड़ रुपये) करोड़ रुपये), जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़ रुपये रुपये), निकी प्रसाद (50 लाख रुपये)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मंधाना (3.5 करोड़ रुपये), ऋचा घोष (2.75 करोड़ रुपये), एलिस पैरी (2 करोड़ रुपये), श्रेयंका पाटिल (60 लाख)

गुजरात जायंट्स - एश्ले गार्डनर (3.5 करोड़ रुपये), बेथ मूनी (2.5 करोड़ रुपये)

यूपी वॉरियर्स - श्वेता सहरावत (50 लाख)

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
