WPL 2026 RCB registered their second consecutive win in the league defeating UP Warriors by 9 wickets
WPL 2026: RCB ने यूपी वारियर्स को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दर्ज की लगातार दूसरी जीत

WPL 2026: RCB ने यूपी वारियर्स को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दर्ज की लगातार दूसरी जीत

संक्षेप:

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के पांचवें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) ने यूपी वॉरियर्स (UPW) को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी और टूर्नामेंट में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। आरसीबी की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने इस मैच को एकतरफा बना दिया।

Jan 12, 2026 11:15 pm IST
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के पांचवें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) ने यूपी वॉरियर्स (UPW) को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए इस मैच में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स की शुरुआत काफी खराब रही और टीम ने पावरप्ले के तुरंत बाद केवल 50 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। सलामी बल्लेबाज कप्तान मेग लैनिंग (14) और हरलीन देओल (11) बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं, जबकि फोएबे लिचफील्ड ने 11 गेंदों में 20 रनों की तेज पारी खेली।

यूपी वॉरियर्स की पारी को दीप्ति शर्मा और डिएंड्रा डॉटिन ने संभाला, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 93 रनों की अटूट साझेदारी की। दीप्ति शर्मा ने 35 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 45 रन बनाए, वहीं डॉटिन ने 37 गेंदों में नाबाद 40 रन का योगदान दिया। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में श्रेयंका पाटिल ने 50 रन देकर 2 विकेट और नादिन डी क्लार्क ने 28 रन देकर 2 सफलताएं हासिल कीं। लॉरेन बेल ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 1 विकेट झटका।

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने विस्फोटक शुरुआत की और महज 12.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 145 रन बना लिए। सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने कप्तान स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 137 रनों की विशाल साझेदारी की। मंधाना ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 32 गेंदों में 9 चौकों की मदद से नाबाद 47 रन बनाए।

यूपी वॉरियर्स के गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रहे। टीम की ओर से एकमात्र विकेट शिखा पांडे को मिला, जिन्होंने 3 ओवर में 28 रन खर्च किए। अन्य गेंदबाजों में डिएंड्रा डॉटिन काफी महंगी साबित हुईं और उन्होंने अपने एकमात्र ओवर में 32 रन लुटा दिए। आरसीबी ने 11.92 की औसत रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए खेल को एकतरफा बना दिया और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की। रिचा घोष 4 रन बनाकर नाबाद रहीं।

