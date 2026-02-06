Cricket Logo
WPL 2026 Prize money: आरसीबी के लिए BCCI ने खोली तिजोरी, हार कर भी करोड़ों कमा गई दिल्ली

संक्षेप:

WPL 2026 Prize money: स्मृति मंधाना की आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार खिताब से चूक गई। आईए जानें प्राइज मनी-

Feb 06, 2026 05:47 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Prize money: स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार, 6 फरवरी की रात वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरे WPL खिताब पर कब्जा जमाया। आरसीबी को जीत के लिए 204 रनों का टारगेट मिला था। कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के शानदार अर्धशतकों की मदद से बेंगलुरु ने इस टारगेट को 2 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। मंधाना ने 87 तो जॉर्जिया ने 79 रनों की धुआंधार पारियां खेली। आरसीबी का यह WPL का दूसरा खिताब है। इससे पहले टीम 2024 में चैंपियन बनी थी। आईए एक नजर WPL 2026 की प्राइज मनी पर डालते हैं-

WPL प्राइज मनी

BCCI ने 2026 महिला प्रीमियर लीग के लिए एक बड़ा प्राइज पूल घोषित किया है, जिसमें कुल 10 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। प्राइज मनी को टीम और व्यक्तिगत उपलब्धियों के हिसाब से बांटा गया है, जो लीग की फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है।

प्राइज पूल को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें चैंपियन टीम को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा।

आरसीबी की हुई चांदी, हार कर भी करोड़ों कमा गई दिल्ली कैपिटल्स

WPL 2026 फाइनल जीतने वाली RCB को 6 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो प्राइज पूल का सबसे बड़ा हिस्सा है। रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स भी खाली हाथ नहीं लौटेगी, उसे पूरे सीज़न में शानदार प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ रुपये मिलेंगे।

एलिमिनेटर में बाहर हुई गुजरात जाएंट्स के लिए कोई प्राइज मनी नहीं है।

WPL की सबसे सफल टीम

इस जीत के साथ, RCB विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस के साथ सबसे सफल टीमों में शामिल हो गई है, दोनों ने एक से अधिक टाइटल जीते हैं। मुंबई इंडियंस 2023 और 2025 में चैंपियन बनी थी। वहीं आरसीबी ने 2024 के बाद 2026 सीजन अपने नाम किए हैं। इन दोनों टीमों के अलावा अभी तक कोई भी टीम एक भी टाइटल नहीं जीत पाई है।

WPL 2026 Royal Challengers Banglore
