WPL 2026 Prize money: आरसीबी के लिए BCCI ने खोली तिजोरी, हार कर भी करोड़ों कमा गई दिल्ली
WPL 2026 Prize money: स्मृति मंधाना की आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार खिताब से चूक गई। आईए जानें प्राइज मनी-
WPL 2026 Prize money: स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार, 6 फरवरी की रात वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरे WPL खिताब पर कब्जा जमाया। आरसीबी को जीत के लिए 204 रनों का टारगेट मिला था। कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के शानदार अर्धशतकों की मदद से बेंगलुरु ने इस टारगेट को 2 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। मंधाना ने 87 तो जॉर्जिया ने 79 रनों की धुआंधार पारियां खेली। आरसीबी का यह WPL का दूसरा खिताब है। इससे पहले टीम 2024 में चैंपियन बनी थी। आईए एक नजर WPL 2026 की प्राइज मनी पर डालते हैं-
WPL प्राइज मनी
BCCI ने 2026 महिला प्रीमियर लीग के लिए एक बड़ा प्राइज पूल घोषित किया है, जिसमें कुल 10 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। प्राइज मनी को टीम और व्यक्तिगत उपलब्धियों के हिसाब से बांटा गया है, जो लीग की फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है।
प्राइज पूल को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें चैंपियन टीम को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा।
आरसीबी की हुई चांदी, हार कर भी करोड़ों कमा गई दिल्ली कैपिटल्स
WPL 2026 फाइनल जीतने वाली RCB को 6 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो प्राइज पूल का सबसे बड़ा हिस्सा है। रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स भी खाली हाथ नहीं लौटेगी, उसे पूरे सीज़न में शानदार प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ रुपये मिलेंगे।
एलिमिनेटर में बाहर हुई गुजरात जाएंट्स के लिए कोई प्राइज मनी नहीं है।
WPL की सबसे सफल टीम
इस जीत के साथ, RCB विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस के साथ सबसे सफल टीमों में शामिल हो गई है, दोनों ने एक से अधिक टाइटल जीते हैं। मुंबई इंडियंस 2023 और 2025 में चैंपियन बनी थी। वहीं आरसीबी ने 2024 के बाद 2026 सीजन अपने नाम किए हैं। इन दोनों टीमों के अलावा अभी तक कोई भी टीम एक भी टाइटल नहीं जीत पाई है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें