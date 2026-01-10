WPL 2026 से इतने दिन के लिए पूजा वस्त्रकार हुईं बाहर, RCB हेड कोच ने किया कंफर्म; क्या है वजह?

संक्षेप: पूजा वस्त्रकार WPL 2026 से दो सप्ताह के लिए बाहर हो गई हैं। आरसीबी के हेड कोच ने मुंबई इंडियंस खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद इसकी पुष्टि की। उन्होंने पिछला प्रतिस्पर्धी मैच अक्टूबर 2024 में खेला था।

भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों) की चोट के कारण मौजूदा महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 से कम से कम दो सप्ताह के लिए बाहर हो गई हैं। इस 26 साल की खिलाड़ी ने अपना पिछला प्रतिस्पर्धी मैच अक्टूबर 2024 में टी20 विश्व कप में खेला था। उन्हें पिछले साल नवंबर में महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में 85 लाख रुपये में खरीदा गया था। उनके इस लीग से वापसी की उम्मीद थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'पहले कंधे की चोट के लिए वहां थीं' आरसीबी के हेड कोच मालोलन रंगराजन ने शुक्रवार को नवी मुंबई में टीम के पहले मैच के बाद कहा, ‘‘पूजा वस्त्रकार मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध नहीं थीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बेंगलुरु स्थित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) से छुट्टी मिलने से दो सप्ताह पहले दुर्भाग्य से उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया। हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार वह दो सप्ताह और वहीं रहेंगी।’’ रंगराजन ने कहा, ‘‘वह पहले कंधे की चोट के लिए (सीओई) में थीं, अब उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या है। यह सप्ताह दर सप्ताह की प्रक्रिया है।’’

डी क्लर्क ने RCB का लगाया बेड़ा पार आरसीबी ने सत्र के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज खिलाड़ी नदीन डी क्लर्क के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत शुक्रवार को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को तीन विकेट से हराया। डी क्लर्क ने चार विकेट झटकने के बाद 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 44 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए। उन्होंने आखिरी चार गेंद पर दो छक्के और दो चौके लगाकर टीम की जीत पक्की की। आरसीबी की टीम 65 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में थी लेकिन डी क्लर्क ने एक छोर संभाले रखा और बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम को जीत दिला दी।

'ब्लड प्रेशर ठीक, मुझे इसकी आदत' रंगराजन ने कहा, ‘‘हरफनमौला खिलाड़ियों का महत्व स्पष्ट हो गया। मेरा ब्लड प्रेशर, सब ठीक है। मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं छह साल से आरसीबी के साथ हूं। जीत का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है।’’ उन्होंने डी क्लर्क की जमकर तारीफ करते हुए कहा, ‘‘नडीन अपनी योजना को लेकर बहुत स्पष्ट थीं कि वह नौवें ओवर में ही अगले 11 ओवर की योजना तय कर चुकी थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उसकी योजना मैच को आखिर तक ले जाने की थी। अरुंधति रेड्डी (25 गेंद में 20 रन) ने छठे विकेट के लिए उनके साथ अच्छी साझेदारी (51 गेंद में 52 रन) कर टीम को मैच में बनाये रखा।’’