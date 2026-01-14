WPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस ने जीता अपना दूसरा मैच, मगर नहीं हिल पाया RCB का सिंहासन
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी टीम है, जिसने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं। एमआई दूसरे स्थान पर है।
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी विराजमान है। मुंबई इंडियंस RCB के सिंहासन को हिला नहीं सकी है, जो पहले दो मैच जीतने के बाद 4 अंकों के साथ टॉप पर है। इतने ही अंक मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के खाते में भी हैं, लेकिन फिर भी RCB दोनों से ऊपर है, क्योंकि स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम का नेट रन रेट मुंबई इंडियंस और गुजरात की टीम से बेहतर है।
मुंबई इंडियंस 3 में से 2 मैच जीतकर तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम के खाते में 4 अंक भी हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का बहुत ज्यादा बेहतर है। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट जहां +0.901 है, जबकि आरसीबी का नेट रन रेट +1.964 है। दोनों के खाते में 4-4 पॉइंट्स ही हैं। वहीं, तीसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स टीम है। गुजरात के खाते में भी 4 अंक हैं, लेकिन नेट रेट जीजी का आरसीबी और एमआई से खराब है। गुजरात की टीम का 3 मैचों में 2 जीत के बाद नेट रन रेट +0.105 है। इन्हीं तीन टीमों ने अभी तक मैच जीते हैं।
वहीं, डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स का खाता नहीं खुल पाया है। दिल्ली की टीम अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है और यही हाल यूपी की टीम का रहा है। दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के हाथों हार मिली है, जबकि यूपी वॉरियर्स को गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने हराया है। हालांकि, आज दोनों में से किसी एक टीम का खाता खुलने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज यानी बुधवार 14 जनवरी को इन्हीं दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है, जो कि डब्ल्यूपीएल 2026 का सातवां लीग मैच है, जो नवी मुंबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सभी टीमों ने कम से कम 2-2 मैच खेल लिए हैं।
WPL 2026 Updated Points Table
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.964
|मुंबई इंडियंस
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.901
|गुजरात जायंट्स
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.105
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.350
|यूपी वॉरियर्स
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.443