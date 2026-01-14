Cricket Logo
WPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस ने जीता अपना दूसरा मैच, मगर नहीं हिल पाया RCB का सिंहासन

संक्षेप:

WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी टीम है, जिसने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं। एमआई दूसरे स्थान पर है।

Jan 14, 2026 07:19 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी विराजमान है। मुंबई इंडियंस RCB के सिंहासन को हिला नहीं सकी है, जो पहले दो मैच जीतने के बाद 4 अंकों के साथ टॉप पर है। इतने ही अंक मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के खाते में भी हैं, लेकिन फिर भी RCB दोनों से ऊपर है, क्योंकि स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम का नेट रन रेट मुंबई इंडियंस और गुजरात की टीम से बेहतर है।

मुंबई इंडियंस 3 में से 2 मैच जीतकर तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम के खाते में 4 अंक भी हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का बहुत ज्यादा बेहतर है। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट जहां +0.901 है, जबकि आरसीबी का नेट रन रेट +1.964 है। दोनों के खाते में 4-4 पॉइंट्स ही हैं। वहीं, तीसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स टीम है। गुजरात के खाते में भी 4 अंक हैं, लेकिन नेट रेट जीजी का आरसीबी और एमआई से खराब है। गुजरात की टीम का 3 मैचों में 2 जीत के बाद नेट रन रेट +0.105 है। इन्हीं तीन टीमों ने अभी तक मैच जीते हैं।

वहीं, डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स का खाता नहीं खुल पाया है। दिल्ली की टीम अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है और यही हाल यूपी की टीम का रहा है। दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के हाथों हार मिली है, जबकि यूपी वॉरियर्स को गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने हराया है। हालांकि, आज दोनों में से किसी एक टीम का खाता खुलने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज यानी बुधवार 14 जनवरी को इन्हीं दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है, जो कि डब्ल्यूपीएल 2026 का सातवां लीग मैच है, जो नवी मुंबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सभी टीमों ने कम से कम 2-2 मैच खेल लिए हैं।

WPL 2026 Updated Points Table

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु22004+1.964
मुंबई इंडियंस32104+0.901
गुजरात जायंट्स32104+0.105
दिल्ली कैपिटल्स20200-1.350
यूपी वॉरियर्स20200-2.443
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
