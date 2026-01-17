WPL 2026 Points Table: आरसीबी ने लगाई जीत की हैट्रिक, WPL में ऐसा हुआ पहली बार; टॉप-3 में ये टीमें

संक्षेप: WPL 2026 Points Table Update: आरसीबी ने गुजरात जाएंट्स को वुमेंस प्रीमियर लीग के 9वें मुकाबले में 32 रनों से धूल चटाकर जीत की हैट्रिक पूरी की। बेंगलुरु की टीम नंबर-1 की पोजिशन पर बनी हुई है।

WPL 2026 Points Table Update- स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का डब्ल्यूपीएल 2026 का आगाज शानदार रहा है। शुक्रवार 16 जनवरी को वुमेंस प्रीमियर लीग के 9वें मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात जाएंट्स को 32 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की। इस जीत के साथ आरसीबी ने WPL पॉइंट्स टेबल में अपनी नंबर-1 की पोजिशन को और मजबूत कर लिया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 5 टीमों में आरसीबी एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक भी बार हार का सामना नहीं किया है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस जैसी टीम 2-2 मैच हार चुकी है। WPL के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आरसीबी ने लगातार तीन जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया हो।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीजन ओपनर में सबसे पहले मुंबई को धूल चटाई, इसके बाद उन्होंने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ अपना दूसरा मैच जीता। अब गुजरात को हराकर उन्होंने जीत की हैट्रिक पूरी की। आरसीबी की चौथा मैच दिल्ली कैपिटल्स से आज यानी 17 जनवरी को है, अगर टीम यह मैच भी जीतने में कामयाब रहती है तो वह डब्ल्यूपीएल 2025 में सभी टीमों को धूल चटाकर जीत का चौका लगा देगी।

WPL 2026 पॉइंट्स टेबल की बात करें तो, आरसीबी 6 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर बनी हुई है। उनका +1.828 का नेट रन रेट अन्य 4 टीमों के मुकाबले सबसे अच्छा है। टॉप-3 में उनके साथ मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीमें हैं।

बता दें, WPL प्लेऑफ में टॉप-3 टीमों को ही जगह मिलती है। पहले पायदान पर रहने वाली टीम को सीधा फाइनल का टिकट मिलता है, जबकि अन्य दो टीमें एलिमिनेटर मैच खेलती है।

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 3 0 0 6 +1.828 मुंबई इंडियंस 4 2 2 0 4 +0.469 गुजरात जायंट्स 4 2 2 0 4 -0.319 दिल्ली कैपिटल्स 3 1 2 0 2 -0.833 यूपी वॉरियर्स 4 1 3 0 2 -0.906

कैसा रहा RCB vs GGT मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी की टीम ने राधा यादव के अर्धशतक और ऋचा घोष की शानदार पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन बोर्ड पर लगाए। राधा यादव ने 47 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली। इनके अलावा नादिन डी क्लर्क ने 12 गेंदों पर महत्वपूर्ण 26 रन बनाए। गुजरात जाएंट्स के लिए सोफी डिवाइन ने 3 विकेट लिए।