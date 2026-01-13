WPL 2026 Points Table: RCB ने गुजरात से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, जानिए क्या है अन्य टीमों का हाल?
WPL 2026 Points Table: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की बादशाहत डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल में देखने को मिली है। वहीं, दूसरे नंबर पर अब गुजरात जायंट्स है, लेकिन अन्य टीमों का हाल इस समय क्या है? वह जान लीजिए।
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन के 2-2 मैच सभी टीमों ने खेल लिए हैं। 5वां मैच डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन का सोमवार 12 जनवरी को खेला गया। इस मैच के बाद डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल कैसी है? ये जान लीजिए। 2024 की डब्ल्यूपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने गुजरात जायंट्स से नंबर वन की कूर्सी छीन ली है। डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल में आरसीबी अब शीर्ष पर है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स है, लेकिन अन्य टीमों का हाल बहुत अच्छा नहीं है। दो टीमों का तो अभी तक WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खुल पाया है।
वुमेंस प्रीमियर लीग की अंकतालिका में तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस जरूर है, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम दो में से एक मैच जीत पाई है। वहीं, नंबर वन पर विराजमान आरसीबी के खाते में 4 अंक हैं, जिसने अपने दोनों मैच जीते हैं। दूसरे नंबर पर बैठी गुजरात की टीम भी अपने पहले दोनों मुकाबले जीत चुकी है। हालांकि, नेट रन रेट आरसीबी का इस समय बेहतर है। आरसीबी का नेट रन रेट प्लस में 1.964 है, जबकि गुजरात का नेट रन रेट पल्स में 0.350 का है। मुंबई का नेट रन रेट बेहतर है, क्योंकि उसने एक मैच आखिरी गेंद पर गंवाया था। एमआई मौजूदा समय की चैंपियन है और सबसे ज्यादा दो खिताब भी इसी टीम ने जीते हैं।
वहीं, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जो अपने पहले दोनों मैच गंवा चुकी है। आखिरी पायदान पर यूपी वॉरियर्स है। यूपी की टीम भी डब्ल्यूपीएल में इस सीजन अपना खाता नहीं खोल सकी है। नेट रन रेट यूपी वॉरियर्स का सबसे ज्यादा खराब है, जो आगे चलकर टीम के लिए चिंता पैदा कर सकता है। यूपी वॉरियर्स का नेट रन रेट -2.443 है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट फिर भी -1.350 है, जिसे एक मैच से ही सुधारा जा सकता है। यूपी और दिल्ली को जल्द वापसी करनी होगी, अन्यथा आगे के मैचों में दिक्कत हो सकती है। 8-8 लीग मैच सभी टीमों को खेलने हैं। ऐसे में 25-25 फीसदी मैच टीमों के निकल चुके हैं।
WPL 2026 Points Table Updated
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.964
|गुजरात जाएंट्स
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.350
|मुंबई इंडियंस
|2
|1
|0
|0
|2
|+1.175
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.350
|यूपी वॉरियर्स
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.443