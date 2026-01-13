Cricket Logo
WPL 2026 Points Table: RCB ने गुजरात से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, जानिए क्या है अन्य टीमों का हाल?

WPL 2026 Points Table: RCB ने गुजरात से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, जानिए क्या है अन्य टीमों का हाल?

संक्षेप:

WPL 2026 Points Table: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की बादशाहत डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल में देखने को मिली है। वहीं, दूसरे नंबर पर अब गुजरात जायंट्स है, लेकिन अन्य टीमों का हाल इस समय क्या है? वह जान लीजिए।

Jan 13, 2026 06:07 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन के 2-2 मैच सभी टीमों ने खेल लिए हैं। 5वां मैच डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन का सोमवार 12 जनवरी को खेला गया। इस मैच के बाद डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल कैसी है? ये जान लीजिए। 2024 की डब्ल्यूपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने गुजरात जायंट्स से नंबर वन की कूर्सी छीन ली है। डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल में आरसीबी अब शीर्ष पर है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स है, लेकिन अन्य टीमों का हाल बहुत अच्छा नहीं है। दो टीमों का तो अभी तक WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खुल पाया है।

वुमेंस प्रीमियर लीग की अंकतालिका में तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस जरूर है, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम दो में से एक मैच जीत पाई है। वहीं, नंबर वन पर विराजमान आरसीबी के खाते में 4 अंक हैं, जिसने अपने दोनों मैच जीते हैं। दूसरे नंबर पर बैठी गुजरात की टीम भी अपने पहले दोनों मुकाबले जीत चुकी है। हालांकि, नेट रन रेट आरसीबी का इस समय बेहतर है। आरसीबी का नेट रन रेट प्लस में 1.964 है, जबकि गुजरात का नेट रन रेट पल्स में 0.350 का है। मुंबई का नेट रन रेट बेहतर है, क्योंकि उसने एक मैच आखिरी गेंद पर गंवाया था। एमआई मौजूदा समय की चैंपियन है और सबसे ज्यादा दो खिताब भी इसी टीम ने जीते हैं।

वहीं, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जो अपने पहले दोनों मैच गंवा चुकी है। आखिरी पायदान पर यूपी वॉरियर्स है। यूपी की टीम भी डब्ल्यूपीएल में इस सीजन अपना खाता नहीं खोल सकी है। नेट रन रेट यूपी वॉरियर्स का सबसे ज्यादा खराब है, जो आगे चलकर टीम के लिए चिंता पैदा कर सकता है। यूपी वॉरियर्स का नेट रन रेट -2.443 है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट फिर भी -1.350 है, जिसे एक मैच से ही सुधारा जा सकता है। यूपी और दिल्ली को जल्द वापसी करनी होगी, अन्यथा आगे के मैचों में दिक्कत हो सकती है। 8-8 लीग मैच सभी टीमों को खेलने हैं। ऐसे में 25-25 फीसदी मैच टीमों के निकल चुके हैं।

WPL 2026 Points Table Updated

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु22004+1.964
गुजरात जाएंट्स22004+0.350
मुंबई इंडियंस21002+1.175
दिल्ली कैपिटल्स20200-1.350
यूपी वॉरियर्स20200-2.443
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
