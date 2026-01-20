WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में RCB का एकछत्र राज, जानिए अन्य टीमों की कैसी है हालत?
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का एकछत्र राज देखने को मिला है। आरसीबी के आसपास भी कोई टीम नहीं है, क्योंकि आरसीबी ने 5 मैच जीतकर 10 अंक हासिल कर लिए हैं और प्लेऑफ्स में भी जगह बना ली है, जबकि अन्य 4 टीमें अभी तक 4 या इससे कम अंक ही इस सीजन हासिल कर पाई हैं। आरसीबी ने सोमवार 19 जनवरी को अपना पांचवां मैच जीतकर सबसे पहले डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया। आरसीबी अब अन्य टीमों का खेल खराब कर सकती है, क्योंकि अभी भी 3 मैच लीग फेज के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाकी हैं।
आरसीबी 10 अंक और दमदार नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर है। मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पर है, लेकिन खाते में 5 मैचों के बाद सिर्फ 4 अंक हैं। इतने ही अंक यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के भी खाते में हैं, लेकिन नेट रन रेट इस समय एमआई का अच्छा है। 4-4 अंक इन तीन टीमों के हैं, लेकिन एमआई का नेट रन रेट प्लस में हैं, जबकि यूपी वॉरियर्स और गुजरात की टीम का नेट रन रेट माइनस में है, जो आगे चलकर चिंता का कारण बन सकता है।
वहीं, दिल्ली कैपिटल्स 4 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच में जीत दर्ज कर पाई है और खाते में सिर्फ 2 अंक हैं। पांच टीमों वाले टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली की टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। नेट रन रेट भी दिल्ली का माइनस में है, जिसे सुधारने पर जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली टीम का ध्यान होगा। यहां से कोई भी टीम मैच हारना नहीं चाहेगी, जो भी टीम मैच हारेगी, उसके लिए प्लेऑफ में पहुंचना कठिन हो जाएगा। कम से कम 3-3 मैच अभी सभी टीमों के बाकी हैं।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|5
|5
|0
|0
|10
|+1.882
|मुंबई इंडियंस
|5
|2
|3
|0
|4
|+0.151
|यूपी वॉरियर्स
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.483
|गुजरात जायंट्स
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.864
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|1
|3
|0
|2
|-0.856