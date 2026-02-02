WPL 2026 Points Table: कौन किस नंबर पर रहा और किसने सीधे किया फाइनल के लिए क्वालीफाई?
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के सभी लीग मैच खेले जा चुके हैं। ऐसे में कौन सी टीम किस नंबर पर रही और किसने सीधे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया? ये जान लीजिए।
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के सभी लीग मैच रविवार 1 फरवरी तक समाप्त हो गए। इसके बाद अब सिर्फ 2 मैच बाकी हैं। इनमें एक फाइनल है और एक एलिमिनेटर मैच। तीन टीमों ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि दो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। एक टीम ने सीधे डब्ल्यूपीएल 2026 के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। हैरानी की बात ये है कि जो टीम डब्ल्यूपीएल की मौजूदा चैंपियन है, वह भी बाहर हो चुकी है। आप जान लीजिए कि आखिरी लीग मैच के बाद कौन सी टीम किस नंबर पर रही और किसने सीधे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया?
पांच टीमों वाले डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए जो टीमें प्लेऑफ्स में पहुंची हैं। उनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स टीम का नाम शामिल है। इनमें से आरसीबी ने सीधे फाइनल में प्रवेश किया है, जिसने लीग फेज में 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं। टीम के खाते में 12 पॉइंट्स थे, जो इस सीजन किसी अन्य टीम के नहीं थे। दूसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स है, जिसने 8 में से 5 मुकाबले जीते और खाते में 10 पॉइंट थे, लेकिन टीम एलिमिनेटर मैच जीतकर ही फाइनल में जा सकती है। यही हाल दिल्ली कैपिटल्स का है।
तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स रही, जिसने गिरते-पड़ते 4 मैच 8 में से जीते और 8 अंकों के साथ टीम ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया। एलिमिनेटर मैच में दिल्ली को गुजरात से भिड़ना है, जिसके खिलाफ पहले ही टीम दो मैच हार चुकी है। वहीं, चौथे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस रही, जिसने 8 में से 3 ही मुकाबले जीते, जबकि सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाली यूपी वॉरियर्स ने 8 में से 2 ही मैच जीते और खाते में सिर्फ 4 पॉइंट थे। गुजरात और दिल्ली के बीच अब 3 फरवरी को वडोदरा में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा और फिर जीतने वाली टीम को फाइनल में गुरुवार 5 फरवरी को आरसीबी से भिड़ना होगा।
WPL 2026 Points Table after League phase
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|8
|6
|2
|0
|12
|+1.247
|गुजरात जाएंट्स
|8
|5
|3
|0
|10
|-0.168
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|4
|4
|0
|8
|-0.055
|मुंबई इंडियंस
|8
|3
|5
|0
|6
|+0.059
|यूपी वॉरियर्स
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.076