WPL 2026 Points Table: कौन किस नंबर पर रहा और किसने सीधे किया फाइनल के लिए क्वालीफाई?

WPL 2026 Points Table: कौन किस नंबर पर रहा और किसने सीधे किया फाइनल के लिए क्वालीफाई?

संक्षेप:

WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के सभी लीग मैच खेले जा चुके हैं। ऐसे में कौन सी टीम किस नंबर पर रही और किसने सीधे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया? ये जान लीजिए।

Feb 02, 2026 07:32 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के सभी लीग मैच रविवार 1 फरवरी तक समाप्त हो गए। इसके बाद अब सिर्फ 2 मैच बाकी हैं। इनमें एक फाइनल है और एक एलिमिनेटर मैच। तीन टीमों ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि दो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। एक टीम ने सीधे डब्ल्यूपीएल 2026 के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। हैरानी की बात ये है कि जो टीम डब्ल्यूपीएल की मौजूदा चैंपियन है, वह भी बाहर हो चुकी है। आप जान लीजिए कि आखिरी लीग मैच के बाद कौन सी टीम किस नंबर पर रही और किसने सीधे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया?

पांच टीमों वाले डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए जो टीमें प्लेऑफ्स में पहुंची हैं। उनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स टीम का नाम शामिल है। इनमें से आरसीबी ने सीधे फाइनल में प्रवेश किया है, जिसने लीग फेज में 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं। टीम के खाते में 12 पॉइंट्स थे, जो इस सीजन किसी अन्य टीम के नहीं थे। दूसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स है, जिसने 8 में से 5 मुकाबले जीते और खाते में 10 पॉइंट थे, लेकिन टीम एलिमिनेटर मैच जीतकर ही फाइनल में जा सकती है। यही हाल दिल्ली कैपिटल्स का है।

तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स रही, जिसने गिरते-पड़ते 4 मैच 8 में से जीते और 8 अंकों के साथ टीम ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया। एलिमिनेटर मैच में दिल्ली को गुजरात से भिड़ना है, जिसके खिलाफ पहले ही टीम दो मैच हार चुकी है। वहीं, चौथे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस रही, जिसने 8 में से 3 ही मुकाबले जीते, जबकि सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाली यूपी वॉरियर्स ने 8 में से 2 ही मैच जीते और खाते में सिर्फ 4 पॉइंट थे। गुजरात और दिल्ली के बीच अब 3 फरवरी को वडोदरा में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा और फिर जीतने वाली टीम को फाइनल में गुरुवार 5 फरवरी को आरसीबी से भिड़ना होगा।

WPL 2026 Points Table after League phase

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु862012+1.247
गुजरात जाएंट्स853010-0.168
दिल्ली कैपिटल्स84408-0.055
मुंबई इंडियंस83506+0.059
यूपी वॉरियर्स82604-1.076
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
