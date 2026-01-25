WPL 2026 Playoffs Scenario: दिल्ली कैपिटल्स ने RCB को हराकर लगाया रोमांच का तड़का, 2 पायदानों के लिए 4 दावेदार

संक्षेप: WPL 2026 Playoffs Scenario- दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को हराकर WPL प्लेऑफ सिनेरियो में रोमांच का तड़का लगाया है। डीसी अब आरसीबी के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में हैं।

WPL 2026 Playoffs Scenario- जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को डब्ल्यूपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में हराकर ना सिर्फ आरसीबी को सीजन की पहली हार का स्वाद चखाया है, बल्कि WPL प्लेऑफ की रेस में रोमांच का तड़का भी लगाया है। दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी पर इस जीत के साथ WPL पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में पहुंच गई है। डीसी की यह 6 मैचों में तीसरी जीत है। गुजरात जाएंट्स भी 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स उनसे आगे हैं। बता दें, WPL प्लेऑफ के लिए 5 में से 3 टीमें क्वालीफाई करेगी। टेबल टॉपर को सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा, वहीं दूसरे और तीसरे पायदान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलेगी।

स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ का टिकट पहले ही हासिल कर चुकी है। आरसीबी जीत का पंजा खोल क्वालीफाई कर चुकी है। उनकी नजरें अब सिर्फ टेबल टॉपर बनने पर होगी ताकि उन्हें सीधा फाइनल में जगह मिले। आईए बाकी टीमों के प्लेऑफ समीकरण पर एक नजर डालते हैं-

सबसे पहले यह समझना होगा कि कितनी टीमें कितने अधिकतम अंक हासिल कर सकती है। बची चार टीमों के 2-2 मैच बाकी है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जाएंट्स के पास अधिकतम 10-10 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है। वहीं गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स 8 पॉइंट्स से आगे नहीं बढ़ सकती।

दिल्ली कैपिटल्स के अगले दो मैच गुजरात जाएंट्स और यूपी वॉरियर्स के खिलाफ है। लय हासिल कर चुकी डीसी अगर यह दोनों ही मैच जीतती है तो वह आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, मगर एक हार उन पर नेट रन रेट की तलवार लटका सकता है।

गुजरात जाएंट्स के साथ भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। अगर डीसी के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो मुंबई की उम्मीदें बढ़ जाएगी। हालांकि एमआई को गुजरात के खिलाफ मुकाबले से पहले आरसीबी पर जीत हासिल करनी होगी।