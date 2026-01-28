2 अनार और 4 बीमार...WPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस हुई रोमांचक, इस एक टीम ने किया है क्वालीफाई
WPL 2026 में एक अनार दो बीमार वाली कहावत नहीं, बल्कि दो अनार और चार बीमार वाली कहावत लागू हो रही है, क्योंकि दो पायदान प्लेऑफ्स के खाली हैं, जिनके लिए चार टीमें दावेदार हैं। पॉइंट्स टेबल के बारे में भी जान लीजिए।
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन के आखिरी 3 लीग मैच बाकी हैं। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ एक ही टीम ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है। एक कहावत है कि एक अनार दो बीमार, लेकिन डब्ल्यूपीएल में इस कहावत को डबल कर दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां दो अनार और चार बीमार नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के प्लेऑफ्स के 2 पायदान खाली हैं और इनके लिए चार टीमें दावेदार हैं।
गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को मंगलवार को रोमांचक मुकाबले में मात दी और प्लेऑफ्स के करीब टीम पहुंच गई। पॉइंट्स टेबल में गुजरात की टीम ने फिर से नंबर 2 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। मुंबई इंडियंस को तीसरे नंबर पर खिसकना पड़ा है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए राह कठिन हो गई है, जो सात में से अब 4 मैच हार गई है। दिल्ली कैपिटल्स को दो मुकाबलों में इस सीजन गुजरात जायंट्स ने हरा दिया है। हैरानी की बात ये है कि एक मैच में दिल्ली की टीम 4 रन से और अब 3 रन के अंतर से मैच हारी है। ये हार दिल्ली की टीम को चुभ सकती हैं।
पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी 7 मैचों में 5 मैच जीतने के बाद 10 अंक हासिल कर चुकी है और पहले ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने में सफल हो गई है। दूसरे पायदान पर अब गुजरात जायंट्स है, जो 7 में से 4 मुकाबले जीत चुकी है। एक पैर उसका अब प्लेऑफ्स की रेस में है। तीसरे पायदान पर अब मुंबई इंडियंस है, जो 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं। इतने ही मुकाबले 7 मैचों में से दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं, जो चौथे नंबर पर है, लेकिन नेट रन रेट दिल्ली का अच्छा नहीं है। यूपी वॉरियर्स 6 मैच खेल चुकी है, जिसमें से दो मैच ही जीती है। 4 अंकों के साथ यूपी की टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। अगर टीम एक भी मुकाबला हारी तो फिर प्लेऑफ्स में पहुंचने के रास्ते बंद हो सकते हैं।