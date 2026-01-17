Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List After RCB vs GG 9th Match Shreyanka Patil Sophie Devine Harmanpreet Kaur
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाकर भी श्रेयंका पाटिल को नहीं मिली पर्पल कैप; ऑरैंज कैप किसके पास?

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाकर भी श्रेयंका पाटिल को नहीं मिली पर्पल कैप; ऑरैंज कैप किसके पास?

संक्षेप:

WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: श्रेयंका पाटिल ने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 5 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में लंबी छलांग लगाई है। हालांकि नंबर-1 होने के बावजूद उन्हें पर्पल कैप नहीं मिली है।

Jan 17, 2026 09:58 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने शुक्रवार, 16 जनवरी को गुजरात जाएंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 5 विकेट चटकाए। यह उनके टी20 करियर का पहला 5 विकेट हॉल है। वह WPL के इतिहास में एक पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे युवा गेंदबाज भी बनी। इन 5 विकेट के साथ श्रेयंका के नाम WPL 2026 में कुल 8 विकेट हो गए हैं, हालांकि उन्हें फिर भी पर्पल कैप नहीं मिली। दरअसल, श्रेयंका के अलावा नंदनी शर्मा और सोफी डिवाइन के नाम भी इतने ही विकेट दर्ज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:AFG ने कर दिया बड़ा उलटफेर, PAK पॉइंट्स टेबल में सबसे फिसड्डी; भारत नंबर-1

श्रेंयका पाटिल, नंदनी शर्मा और सोफी डिवाइन संयुक्त रूप से WPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, मगर बेहतर औसत की वजह से पर्पल कैप इस समय नंदनी शर्मा के पास ही है।

नंदनी शर्मा ने WPL 2026 में अभी तक 11 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, वहीं श्रेयंका पाटिल और सोफी डिवाइन का औसत क्रमश: 13.13 और 17 का है।

ये भी पढ़ें:5 विकेट लेकर भी श्रेयंका पाटिल को नहीं मिला POTM, राधा यादव ने फिर ऐसे जीता दिल

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज-

नंदनी शर्मा- 8

श्रेयंका पाटिल- 8

सोफी डिवाइन- 8

अमेलिया केर- 7

नादिन डी क्लर्क- 7

वहीं बात ऑरेंज कैप की करें तो, मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर इस रेस में आगे चल रहीं हैं। हरमनप्रीत कौर ने दो अर्धशतकों के साथ WPL 2026 में 4 पारियों में सबसे अधिक 181 रन बनाए हैं। सोफी डिवाइन यहां भी टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में मौजूद हैं।

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर

हरमनप्रीत कौर- 181

लिजेल ली- 163

फोबे लिचफील्ड- 150

सोफी डिवाइन- 149

नैट साइवर-ब्रंट- 139

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
WPL 2026 Shreyanka Patil Harmanpreet Kaur अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |