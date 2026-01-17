WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाकर भी श्रेयंका पाटिल को नहीं मिली पर्पल कैप; ऑरैंज कैप किसके पास?

संक्षेप: WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: श्रेयंका पाटिल ने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 5 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में लंबी छलांग लगाई है। हालांकि नंबर-1 होने के बावजूद उन्हें पर्पल कैप नहीं मिली है।

Jan 17, 2026 09:58 am IST

WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने शुक्रवार, 16 जनवरी को गुजरात जाएंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 5 विकेट चटकाए। यह उनके टी20 करियर का पहला 5 विकेट हॉल है। वह WPL के इतिहास में एक पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे युवा गेंदबाज भी बनी। इन 5 विकेट के साथ श्रेयंका के नाम WPL 2026 में कुल 8 विकेट हो गए हैं, हालांकि उन्हें फिर भी पर्पल कैप नहीं मिली। दरअसल, श्रेयंका के अलावा नंदनी शर्मा और सोफी डिवाइन के नाम भी इतने ही विकेट दर्ज हैं।

श्रेंयका पाटिल, नंदनी शर्मा और सोफी डिवाइन संयुक्त रूप से WPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, मगर बेहतर औसत की वजह से पर्पल कैप इस समय नंदनी शर्मा के पास ही है।

नंदनी शर्मा ने WPL 2026 में अभी तक 11 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, वहीं श्रेयंका पाटिल और सोफी डिवाइन का औसत क्रमश: 13.13 और 17 का है।

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज- नंदनी शर्मा- 8

श्रेयंका पाटिल- 8

सोफी डिवाइन- 8

अमेलिया केर- 7

नादिन डी क्लर्क- 7

वहीं बात ऑरेंज कैप की करें तो, मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर इस रेस में आगे चल रहीं हैं। हरमनप्रीत कौर ने दो अर्धशतकों के साथ WPL 2026 में 4 पारियों में सबसे अधिक 181 रन बनाए हैं। सोफी डिवाइन यहां भी टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में मौजूद हैं।

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर हरमनप्रीत कौर- 181

लिजेल ली- 163

फोबे लिचफील्ड- 150

सोफी डिवाइन- 149