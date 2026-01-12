WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List: सोफी डिवाइन ने हरमनप्रीत कौर से छीनी ऑरेंज कैप, हैट्रिक लेकर नंदिनी बनीं नंबर-1

संक्षेप: WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List- सोफी डिवाइन भले ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक से चूक गई हो, मगर उन्होंने 95 रनों की पारी के दम पर हरमनप्रीत कौर से ऑरेंज कैप छीन ली है। वहीं नंदिनी शर्मा ने पर्पल कैप पर कब्जा जमाया है।

WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List- सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर गुजरात जाएंट्स वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 में अपना लगातार दूसरा मैच जीतने में कामयाब रही। सोफी डिवाइन भले ही इस मैच में शतक से चूक गई थी, मगर उन्होंने 95 रनों की पारी खेलकर मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर से WPL 2026 ऑरेंज कैप छीन ली है। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल दिखाया। आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड करने के साथ-साथ उन्होंने 2 विकेट चटकाए। वहीं इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा ने गेंदबाजी में कहर बरपाया। गुजरात जाएंट्स के खिलाफ उन्होंने हैट्रिस समेत 5 विकेट हॉल लिया और पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमाया। आईए एक नजर WPL ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लेटेस्ट लिस्ट पर डालते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर्स सोफी डिवाइन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 95 रनों की धमाकेदार पारी खेल ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर पहुंच गई है। WPL 2026 में अभी तक खेले 2 मैचों में उन्होंने सबसे अधिक 133 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे पायदान पर गुजरात की कप्तान एशले गार्डनर है, वहीं टॉप-3 में दिल्ली कैपिटल्स की लिजेल ली भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं हैं। हरमनप्रीत कौर अब चौथे नंबर पर खिसक गई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की लौरा वोल्वाड्ट, जिन्होंने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली, वह पांचवें नंबर पर पहुंच गई है।

प्लेयर मैच रन सोफी डिवाइन 2 133 एशले गार्डनर 2 114 लिजेल ली 2 96 हरमनप्रीत कौर 2 94 लौरा वोल्वार्ड्ट 2 86

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली बॉलर्स दिल्ली कैपिटल्सकी नंदिनी शर्मा ने पर्पल कैप की रेस में जबरदस्त छलांग लगाई है। गुजरात जाएंट्स के खिलाफ इस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में हैट्रिक समेत 4 विकेट ली। इस मैच में उन्होंने 4 ओवर के कोटे में 33 रन खर्च कर कुल 5 विकेट चटकाए। इस हैरतअंगेज परफॉर्मेंस के दम पर नंदिनी WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली बॉलर्स की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर को इससे नुकसान हुआ है और वह दूसरे पायदान पर खिसक गई है।

प्लेयर मैच विकेट नंदिनी शर्मा 2 7 अमेलिया केर 2 5 निकोला कैरी 2 5 सोफी डिवाइन 2 4 नादिन डी क्लर्क 1 4