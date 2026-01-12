Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List After DCW vs GGTW 4th Match Sophie Devine Harmanpreet Kaur Nandani Sharma
WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List: सोफी डिवाइन ने हरमनप्रीत कौर से छीनी ऑरेंज कैप, हैट्रिक लेकर नंदिनी बनीं नंबर-1

WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List: सोफी डिवाइन ने हरमनप्रीत कौर से छीनी ऑरेंज कैप, हैट्रिक लेकर नंदिनी बनीं नंबर-1

संक्षेप:

WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List- सोफी डिवाइन भले ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक से चूक गई हो, मगर उन्होंने 95 रनों की पारी के दम पर हरमनप्रीत कौर से ऑरेंज कैप छीन ली है। वहीं नंदिनी शर्मा ने पर्पल कैप पर कब्जा जमाया है।

Jan 12, 2026 08:14 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List- सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर गुजरात जाएंट्स वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 में अपना लगातार दूसरा मैच जीतने में कामयाब रही। सोफी डिवाइन भले ही इस मैच में शतक से चूक गई थी, मगर उन्होंने 95 रनों की पारी खेलकर मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर से WPL 2026 ऑरेंज कैप छीन ली है। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल दिखाया। आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड करने के साथ-साथ उन्होंने 2 विकेट चटकाए। वहीं इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा ने गेंदबाजी में कहर बरपाया। गुजरात जाएंट्स के खिलाफ उन्होंने हैट्रिस समेत 5 विकेट हॉल लिया और पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमाया। आईए एक नजर WPL ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लेटेस्ट लिस्ट पर डालते हैं-

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर्स

सोफी डिवाइन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 95 रनों की धमाकेदार पारी खेल ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर पहुंच गई है। WPL 2026 में अभी तक खेले 2 मैचों में उन्होंने सबसे अधिक 133 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे पायदान पर गुजरात की कप्तान एशले गार्डनर है, वहीं टॉप-3 में दिल्ली कैपिटल्स की लिजेल ली भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं हैं। हरमनप्रीत कौर अब चौथे नंबर पर खिसक गई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की लौरा वोल्वाड्ट, जिन्होंने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली, वह पांचवें नंबर पर पहुंच गई है।

प्लेयरमैचरन
सोफी डिवाइन2133
एशले गार्डनर2114
लिजेल ली296
हरमनप्रीत कौर294
लौरा वोल्वार्ड्ट286

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली बॉलर्स

दिल्ली कैपिटल्सकी नंदिनी शर्मा ने पर्पल कैप की रेस में जबरदस्त छलांग लगाई है। गुजरात जाएंट्स के खिलाफ इस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में हैट्रिक समेत 4 विकेट ली। इस मैच में उन्होंने 4 ओवर के कोटे में 33 रन खर्च कर कुल 5 विकेट चटकाए। इस हैरतअंगेज परफॉर्मेंस के दम पर नंदिनी WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली बॉलर्स की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर को इससे नुकसान हुआ है और वह दूसरे पायदान पर खिसक गई है।

प्लेयरमैचविकेट
नंदिनी शर्मा27
अमेलिया केर25
निकोला कैरी25
सोफी डिवाइन24
नादिन डी क्लर्क14

गुजरात जाएंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच रिपोर्ट

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात जाएंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 209 रन बोर्ड पर लगाए। सोफी डिवाइन शतक से तो कप्तान एशले गार्डनर अर्धशतक से चूकीं। सोफी ने 95 तो गार्डनर ने 49 रनों की बेहद अहम पारियां खेली। दिल्ली के लिए नंदिनी शर्मा ने हैट्रिक लेते हुए कुल 5 विकेट चटकाए। 210 के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिजेल ली ने 86 तो लॉरा वोल्वाड्ट ने 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली, मगर फिर भी यह दोनों अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी। दिल्ली आखिरी ओवर में 7 रन नहीं बना पाई।

