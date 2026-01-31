Cricket Logo
WPL 2026: हरमनप्रीत कौर ने छीनी ऑरेंज कैप, स्मृति मंधाना टॉप-5 में; जानें पर्पल कैप किसके पास

WPL 2026: हरमनप्रीत कौर ने छीनी ऑरेंज कैप, स्मृति मंधाना टॉप-5 में; जानें पर्पल कैप किसके पास

संक्षेप:

WPL 2026 Orange and Purple Cap Updated List: हरमनप्रीत कौर ने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 82 रनों की नाबाद पारी खेल ऑरेंज कैप पर तो कब्जा जमाया, मगर वह टीम को जीत नहीं दिला सकी।

Jan 31, 2026 09:33 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Orange and Purple Cap Updated List: हरमनप्रीत कौर की 82 रनों की नाबाद पारी के बावजूद मुंबई इंडियंस को शुक्रवार, 30 जनवरी की रात गुजरात जाएंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ MI टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। अब उनकी निगाहें दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स मैच पर टिकी है, इस मैच में डीसी की हार की दुआ करने पर ही मुंबई प्लेऑफ में पहुंचेगी। हरमनप्रीत कौर के लिए यह सीजन काफी शानदार रहा है, उन्होंने 82 रनों की इस नाबाद पारी के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया है। आईए एक नजर WPL 2026 की ऑरेंज और पर्पल कैप की लिस्ट पर डालते हैं-

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बैटर

हरमनप्रीत कौर लीग स्टेज के दौरान अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर रही है। गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 82 रनों की नाबाद पारी खेल उन्होंने अपनी ही टीम की नैट साइवर-ब्रंट से ऑरेंज कैप छीनी है। हरमनप्रीत कौर के नाम 8 मैचों में सबसे अधिक 342 रन हो गए हैं, जो उन्होंने 68.40 की औसत और 150.66 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। साइवर-ब्रंट 321 रनों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना भी टॉप-5 में मौजूद है।

हरमनप्रीत कौर- 342

नैट साइवर-ब्रंट- 321

स्मृति मंधाना- 290

मेग लैनिंग- 248

एश्ले गार्डनर- 244

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप-5 बॉलर्स

गुजरात जाएंट्स की सबसे अनुभवी प्लेयर सोफी डिवाइन 17 विकेट के साथ WPL 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली बॉलर रही हैं। उनकी इस धाकड़ परफॉर्मेंस के दम पर गुजरात की टीम एलिमिनेटर मुकाबले में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। आरसीबी की नादिन डी क्लर्क और लॉरेन बेल के साथ टॉप-5 बॉलर्स की इस लिस्ट में एक ही भारतीय नंदनी शर्मा हैं।

सोफी डिवाइन- 17

नादिन डी क्लर्क- 15

एमिलिया कर- 14

नंदनी शर्मा- 14

लॉरेन बेल- 12

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
WPL 2026 Harmanpreet Kaur Smriti Mandhana
