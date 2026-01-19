Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़wpl 2026 mumbai indians women vs delhi capitals women preview harmanpreet kaur jemimah rodrigues
WPL : क्या हार की हैट्रिक से बच पाएगी MI? दिल्ली कैपिटल्स को लगाना होगा जोर

WPL : क्या हार की हैट्रिक से बच पाएगी MI? दिल्ली कैपिटल्स को लगाना होगा जोर

संक्षेप:

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स मंगलवार को वडोदरा में जब महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में आमने-सामने होंगे तो उनका लक्ष्य अपना अभियान वापस पटरी पर लाना होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक पांच मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की हैं। 

Jan 19, 2026 12:54 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स मंगलवार को वडोदरा में जब महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में आमने-सामने होंगे तो उनका लक्ष्य अपना अभियान वापस पटरी पर लाना होगा। एमआई के सामने जहां हार की हैट्रिक से बचने की चुनौती होगी, वहीं पॉइंट टेबल में सबसे नीचे चल रही डीसी को पटरी पर लौटने की उम्मीद होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक पांच मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की हैं। उसके खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने में नाकाम रहे हैं।

मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर दूसरे मैच में 195 रन का बचाव करते हुए सबसे निचले पायदान पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से करारी शिकस्त दी।

गुजरात जायंट्स पर सात विकेट से मिली जीत ने मुंबई इंडियंस के अभियान को कुछ गति प्रदान की, लेकिन यूपी वॉरियर्स के खिलाफ लगातार दो हार से उसकी टीम बैकफुट पर चली गई। मुंबई हालांकि अभी पांच टीम की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी चिंता पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना है।

हेली मैथ्यूज के चोटिल होने और शीर्ष क्रम में अमेलिया केर और जी कमलिनी के साथ किए गए असफल प्रयोगों के कारण मुंबई इंडियंस का टूर्नामेंट में पावरप्ले में रन रेट सबसे कम (6.50) रहा है।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नहीं चल पाने के कारण कप्तान हरमनप्रीत और नैट साइवर-ब्रंट पर बोझ बढ़ गया। जब भी इन दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तब मुंबई इंडियंस को संघर्ष करना पड़ा।

मुंबई इंडियंस में इस बीच अपनी अंतिम एकादश में लगातार बदलाव किए जिससे टीम के अंदर अस्थिरता की भावना बढ़ गई। उसकी फील्डिंग भी निराशाजनक रही है। पांच मैचों में 10 कैच छोड़ने से उसे महत्वपूर्ण मौकों पर नुकसान हुआ है।

दूसरी ओर पिछले सत्र की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में तीन हार के साथ तालिका में सबसे नीचे है। उसने अपने अभियान की शुरुआत लगातार दो हार के साथ की।

उसे एकमात्र जीत यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मिली, लेकिन पिछले मैच में 166 रन पर आउट होने के बाद आरसीबी से आठ विकेट से मिली हार ने उसकी प्रगति पर फिर से विराम लगा दिया।

कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स के मध्य क्रम में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण दिल्ली को नुकसान हुआ है। लौरा वोल्वार्ट भी पिछले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद फॉर्म में वापसी करने के लिए उत्सुक होंगी।

टूर्नामेंट का लीग चरण अब महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है और इसमें किसी भी तरह की गलती टीम को भारी पड़ सकती है। इसलिए मुंबई और दिल्ली दोनों की टीम एक दूसरे को कड़ी चुनौती पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

टीम इस प्रकार हैं:

दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शैफाली वर्मा, मार्जियन कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ट, चिनेले हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मादीवाला, नंदनी शर्मा, लुसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि और अलाना किंग।

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला कैरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक और मिल्ली इलिंगवर्थ।

मैच शुरू होने का समय: शाम 7.30 बजे।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
WPL 2026 Mumbai Indians Delhi Capitals
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |