Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WPL 2026 Mumbai Indians launch new jersey check out Harmanpreet Kaur and the girls swag
WPL 2026: मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की अपनी जर्सी, हरमनप्रीत कौर ऐंड गर्ल्स का स्वैग देखिए

WPL 2026: मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की अपनी जर्सी, हरमनप्रीत कौर ऐंड गर्ल्स का स्वैग देखिए

संक्षेप:

महिला प्रीमियर लीग 2025 की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2026 सीरीज के लिए अपनी जर्सी को लॉन्च कर दिया है। जर्सी में मुंबई की छाप साफ दिख रही है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक इस जर्सी को मुंबई शहर और यहां के लोगों से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है।

Jan 02, 2026 04:00 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिला प्रीमियर लीग 2025 की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2026 सीरीज के लिए अपनी जर्सी को लॉन्च कर दिया है। जर्सी में मुंबई की छाप साफ दिख रही है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक इस जर्सी को मुंबई शहर और यहां के लोगों से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है। जिस तरह टीम शहर को प्रतिबिंबित करती है, उसी तरह जर्सी भी रोजमर्रा की मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमेशा चलती हुई और हमेशा खेलती हुई। जर्सी ब्लू कलर की है जिसमें कुछ हिस्सा गोल्डन और कोरल का है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जर्सी का कोर थीम विकेट पल्स है। जर्सी के आगे और पीछे का हिस्सा ब्लू है जो लोकल ट्रेन से लेकर समंदर की लहरों तक मुंबई के सतत चलते रहने से प्रेरित है। ये कभी न धीमी होने वाली मानसिकता दिखाती है जो मुंबई और मुंबई इंडियंस दोनों की पहचान है।

जर्सी में गोल्ड कलर आत्मविश्वास और निरंतरता का प्रतीक है जो मुंबई की भावना का एक प्रमुख तत्व है। वही कोरल हिस्सा मुंबई के लोगों की गर्मजोशी और बेलेंस का प्रतीक है।

मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल इंस्टापेज पर नई जर्सी में हरमनप्रीत कौर और अन्य खिलाड़ियों को दिखाया है जिनमें उनका स्वैग देखने लायक है।

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से होने जा रही है। इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं- मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्ज, गुजरात जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स।

पहला मुकाबला 9 जनवरी को नवी मुंबई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होगा। डब्लूपीएल के सभी मैच सिर्फ दो जगहों पर खेले जाएंगे- नवी मुंबई और वडोदरा। ये सीजन 28 दिनों तक खेला जाएगा जिसमें फाइनल समेत कुल 22 मैच होंगे। फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
WPL Mumbai Indians Harmanpreet Kaur
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |