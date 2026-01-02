WPL 2026: मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की अपनी जर्सी, हरमनप्रीत कौर ऐंड गर्ल्स का स्वैग देखिए

संक्षेप: महिला प्रीमियर लीग 2025 की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2026 सीरीज के लिए अपनी जर्सी को लॉन्च कर दिया है। जर्सी में मुंबई की छाप साफ दिख रही है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक इस जर्सी को मुंबई शहर और यहां के लोगों से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है।

महिला प्रीमियर लीग 2025 की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2026 सीरीज के लिए अपनी जर्सी को लॉन्च कर दिया है। जर्सी में मुंबई की छाप साफ दिख रही है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक इस जर्सी को मुंबई शहर और यहां के लोगों से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है। जिस तरह टीम शहर को प्रतिबिंबित करती है, उसी तरह जर्सी भी रोजमर्रा की मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमेशा चलती हुई और हमेशा खेलती हुई। जर्सी ब्लू कलर की है जिसमें कुछ हिस्सा गोल्डन और कोरल का है।

जर्सी का कोर थीम विकेट पल्स है। जर्सी के आगे और पीछे का हिस्सा ब्लू है जो लोकल ट्रेन से लेकर समंदर की लहरों तक मुंबई के सतत चलते रहने से प्रेरित है। ये कभी न धीमी होने वाली मानसिकता दिखाती है जो मुंबई और मुंबई इंडियंस दोनों की पहचान है।

जर्सी में गोल्ड कलर आत्मविश्वास और निरंतरता का प्रतीक है जो मुंबई की भावना का एक प्रमुख तत्व है। वही कोरल हिस्सा मुंबई के लोगों की गर्मजोशी और बेलेंस का प्रतीक है।

मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल इंस्टापेज पर नई जर्सी में हरमनप्रीत कौर और अन्य खिलाड़ियों को दिखाया है जिनमें उनका स्वैग देखने लायक है।

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से होने जा रही है। इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं- मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्ज, गुजरात जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स।