WPL 2026: MI ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया; अमनजोत-हरमन ने निभाई अहम भूमिका
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर एक और रोमांचक जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर एक और रोमांचक जीत दर्ज की। नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 192 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात की पारी में बेथ मूनी, आहूजा और वेयरहम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अंत में फुलमाली की तूफानी बल्लेबाजी ने टीम को 190 के पार पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। मुंबई की गेंदबाजों के लिए यह शाम काफी चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल हो रहा था।
193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज हेले मैथ्यूज ने पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत दिलाकर आवश्यक मोमेंटम प्रदान किया। हालांकि, कमलिनी का विकेट जल्दी गिरने के बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत कौर और अमनजोत के कंधों पर आ गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की बहुमूल्य साझेदारी की, जिसने मैच को मुंबई की ओर मोड़ दिया। अमनजोत के आउट होने के बाद निकोला केरी ने क्रीज पर कदम रखा और शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने भी कुछ शानदार चौके जड़कर कप्तान का बखूबी साथ निभाया।
इस जीत की हीरो कप्तान हरमनप्रीत कौर रहीं, जिन्होंने नाबाद 71 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनीं। इस पारी के दौरान हरमनप्रीत ने डब्ल्यूपीएल (WPL) में अपने 1000 रन भी पूरे किए, और वह नैट साइवर-ब्रंट के बाद इस आंकड़े तक पहुंचने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं। गुजरात की फील्डिंग आज काफी निराशाजनक रही, जहां आयुषी सोनी ने हरमनप्रीत के महत्वपूर्ण कैच छोड़े, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। गेंदबाजी में गुजरात की ओर से सोफी डिवाइन और काश्वी गौतम ने विकेट तो लिए, लेकिन वे रनों की गति पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे।
मैच के अंतिम क्षणों में मुंबई को प्रति ओवर लगभग 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन हरमनप्रीत ने राजेश्वरी गायकवाड़ और सोफी डिवाइन के ओवरों में बाउंड्री की झड़ी लगाकर लक्ष्य को आसान बना दिया। सोफी डिवाइन के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने 19.2 ओवरों में ही मुकाबला समाप्त कर दिया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना 100% जीत का रिकॉर्ड (8-0) बरकरार रखा है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम के खिलाफ एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड है।