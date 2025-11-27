WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी कब और कहां देख सकते हैं LIVE?

संक्षेप: महिला प्रीमियर लीग के लिए पहली बार होने जा रही मेगा नीलामी में कुल 277 खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। इनमें 194 भारतीय और 83 विदेश खिलाड़ी हैं। कुल 5 टीमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और यूपी वॉरियर्स अधिकतम 73 स्थान को भरने के लिए बोली लगाएंगी।

WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग के लिए पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी होने जा रही है। गुरुवार को होने जा रही मेगा नीलामी में कुल 277 खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। इनमें 194 भारतीय और 83 विदेश खिलाड़ी हैं। कुल 5 टीमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और यूपी वॉरियर्स अधिकतम 73 स्थान को भरने के लिए बोली लगाएंगी। इनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी हो सकती हैं। आप भी मेगा नीलामी को अपने डिवाइसेज पर लाइव देख सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किस टीम ने किन खिलाड़ियों को किया है रीटेन? मुंबई इंडियंस- हरमनप्रीत कौर, हैली मैथ्यू, अमनजोत कौर, नैट स्किवर ब्रंट, जी कमलिनी

आरसीबी- स्मृति मंधाना, रिचा घोष, एलीस पेरी, श्रेयांका पाटिल

यूपी वॉरियर्स- श्वेता सहरावत

गुजरात टाइटंस- एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी

दिल्ली कैपिटल्स- जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, मारिजाने काप, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद

WPL Auction Livestreaming और Live Broadcast कब और कहां देखें? महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए मेगा नीलामी नई दिल्ली में 27 नवंबर को होगी। नीलामी की प्रक्रिया दोपहर बाद साढ़े 3 बजे से शुरू होगी। इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। इसके अलावा जियोहॉटस्टार की वेबसाइट और ऐप से इसकी लाइवस्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी।

इन खिलाड़ियों पर हो सकती है पैसों की बारिश? वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की भारी मांग होगी। टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा पर अच्छी बोली लगने की संभावना है। उन्हें विश्व कप फाइनल के तुरंत बाद यूपी वॉरियर्स ने रिलीज कर दिया था।

अगर क्रांति और चरणी जैसी युवा खिलाड़ी धनराशि के मामले में दीप्ति की बराबरी कर ले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके प्रभावित किया था। हरलीन देओल, रेणुका सिंह और स्नेह राणा भी नीलामी का हिस्सा हैं।