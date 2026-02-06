स्मृति मंधाना ट्रॉफी के साथ ले गईं ये 2 इनाम, हरमनप्रीत कौर और MI ने भी जीते अवॉर्ड; WPL में हुई पैसों की बौछार

संक्षेप: WPL 2026 List of all prize winners: आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपने दूसरे डब्ल्यूपीएल खिताब पर कब्जा जमाया। विजेता और उप-विजेता के साथ कई खिलाड़ियों पर भी पैसों की बौछार हुई। आईए एक नजर WPL प्राइज विनर्स पर डालते हैं-

WPL 2026 List of all prize winners: स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपने दूसरे वुमेंस प्रीमियर लीग के खिताब पर कब्जा जमाया। आरसीबी इससे पहले 2024 में डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत चुकी है। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा बेंगलुरु ने 6 विकेट और 2 गेंदें शेष रहते किया। आरसीबी को विजेता बनने पर 6 करोड़ तो लगातार चौथी बार फाइनल में हार का मुंह देखने वाली दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ की प्राइज मनी मिली। इसके अलावा स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और सोफी डिवाइन जैसी प्लेयर्स को भी अलग-अलग प्राइज मनी मिली। आईए एक नजर WPL 2026 के प्राइज विनर्स पर एक नजर डालते हैं-

स्मृति मंधाना 377 रनों के साथ WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर रही। उन्होंने इस सीजन ऑरेंज कैप जीती। वहीं सोफी डिवाइन 17 विकेट के साथ पर्पल कैप पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। हालांकि नंदनी शर्मा के भी 17 विकेट थे, मगर बेहतर औसत की वजह से सोफी नंबर-1 रही।

सोफी इसके अलावा टूर्नामेंट की मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर और मोस्ट आईक्यू ऑफ द ईयर का इनाम भी जीतने में कामयब रही।

नंदनी शर्मा इस साल की ईमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही।

हरमनप्रीत करौ ने इस साल WPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। फ्लेयर प्ले का अवॉर्ड भी उनकी टीम मुंबई इंडियंस ले गई।

WPL 2026 प्राइज विनर्स लिस्ट

प्राइज कैटेगरी रकम Winner - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Rs 6 crore Runners up - दिल्ली कैपिटल्स Rs 3 crore MVP of the year - सोफी डिवाइन Rs 5 lakhs Orange Cap Winner - स्मृति मंधाना Rs 5 lakhs Purple Cap Winner - सोफी डिवाइन Rs 5 lakhs Player(s) with Most Sixes - हरमनप्रीत कौर Rs 5 lakhs Most dot balls - लॉरेन बेल Rs 5 lakhs Most IQ of the year - सोफी डिवाइन Rs 5 lakhs Player with Best Strike Rate - ग्रेस हैरिस Rs 5 lakhs Emerging Player of the Year - नंदनी शर्मा Rs 5 lakhs Fair Player award - मुंबई इंडियंस Rs 5 lakhs Man of the Match in WPL Final - स्मृति मंधाना Rs 2.5 lakhs

कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग चार के बड़े स्कोर वाले रोमांचक फाइनल में बृहस्पतिवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियनस दोनों के नाम पर दो-दो डब्ल्यूपीएल खिताब हो गए हैं। दिल्ली की टीम को लगातार चौथी बार फाइनल में खेलते हुए शिकस्त का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति (87 रन, 41 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और जॉर्जिया (79 रन, 54 गेंद, 14 चौके) के बीच दूसरे विकेट की 165 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर जीत दर्ज की। चिनेल हेनरी (34 रन पर दो विकेट) और नंदिनी (41 रन पर एक विकेट) ने अंतिम ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स को वापसी दिलाने की कोशिश की लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाईं।