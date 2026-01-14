WPL 2026: DC ने अंतिम गेंद पर जीता मैच, यूपी वारियर्स को 7 विकेट से दी शिकस्त
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के सातवें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विमेंस (DCW) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच एक सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए। यूपी की ओर से कप्तान मेग लैनिंग ने 54 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। दिल्ली के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए यूपी के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, जिससे यूपी की टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में असफल रही।
155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद मजबूत रही। सलामी बल्लेबाज लिजेल ली (67 रन) और शेफाली वर्मा ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली यह मैच आसानी से जीत लेगी। हालांकि, यूपी की गेंदबाज आशा शोभना ने शानदार स्पेल डालते हुए शेफाली का कीमती विकेट लिया और मैच में अपनी टीम की वापसी कराई। इसके बाद गेंदबाजी पर आईं दीप्ति शर्मा ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 3 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट झटके, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स (21 रन) का बड़ा विकेट शामिल था। दीप्ति के इस प्रदर्शन ने दिल्ली के खेमे में हलचल पैदा कर दी और मैच अंतिम ओवरों तक खिंच गया।
मैच का असली रोमांच आखिरी ओवर में देखने को मिला जब दिल्ली को जीत के लिए 6 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। यूपी की ओर से दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन गेंदबाजी करने आईं। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर मारिज़ैन कैप ने शानदार चौका जड़कर दबाव कम कर दिया। अब दिल्ली को 4 गेंदों पर मात्र 2 रन चाहिए थे, लेकिन एक्लेस्टोन ने अगली दो गेंदें फिर से डॉट निकालकर रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। पांचवीं गेंद पर एक रन (लेग बाई) आया, जिससे समीकरण 1 गेंद पर 1 रन का हो गया। मैदान पर मौजूद दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं और सुपर ओवर की संभावना भी नजर आने लगी थी।
अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर लौरा वोल्वार्ड्ट थीं। एक्लेस्टोन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की लेकिन वह फुल-टॉस रही, जिस पर वोल्वार्ड्ट ने कवर्स की दिशा में एक जोरदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी गेंद पर 7 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। वोल्वार्ड्ट (25*) और मारिज़ैन कैप (5*) नाबाद रहीं। मैच खत्म होते ही जहां दिल्ली की खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, वहीं विपक्षी कप्तान मेग लैनिंग निराशा में मैदान पर ही गिर पड़ीं। यह मुकाबला डब्ल्यूपीएल इतिहास के उन चुनिंदा मैचों में शामिल हो गया जिसका फैसला आखिरी गेंद पर हुआ।