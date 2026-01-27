Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WPL 2026 In a breathtaking match, Gujarat Giants emerged victorious defeating Delhi Capitals by 3 runs
सांस रोक देने वाले मैच में गुजरात जायंट्स को मिली जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 3 रनों से हराया

संक्षेप:

Jan 27, 2026 11:51 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GGTW) ने दिल्ली कैपिटल्स (DCW) को 3 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ गुजरात ने अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी जगह मजबूत कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 174/9 का स्कोर खड़ा किया। गुजरात की ओर से बेथ मूनी ने 58 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्हें अनुष्का शर्मा (39) और अंत में तनुजा कंवर (21) का अच्छा साथ मिला। दिल्ली की ओर से श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवरों में 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत तेज रही, लेकिन सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (14) को राजेश्वरी गायकवाड़ ने तीसरे ओवर में ही पवेलियन भेज दिया। मध्यक्रम में सोफी डिवाइन ने दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने लिजेल ली (11) को टी20 क्रिकेट में 11वीं बार और जेमिमा रोड्रिग्स (16) को 5वीं बार अपना शिकार बनाया। एक समय दिल्ली की टीम 14.3 ओवर में 100/6 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी। एशले गार्डनर ने मरिजैन कैप को आउट कर दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। हालांकि, यहां से मैच ने एक नया मोड़ लिया जब युवा निकी प्रसाद और अनुभवी स्नेह राणा क्रीज पर साथ आए।

मैच का सबसे रोमांचक हिस्सा निकी प्रसाद और स्नेह राणा के बीच हुई 70 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी रही, जो डब्ल्यूपीएल इतिहास में सातवें विकेट या उससे नीचे के लिए संयुक्त रूप से सर्वोच्च साझेदारी है। निकी प्रसाद ने मात्र 24 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 47 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि स्नेह राणा ने 15 गेंदों में 29 रन (3 चौके, 2 छक्के) जोड़े।

अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए मात्र 9 रनों की दरकार थी, लेकिन गेंद सोफी डिवाइन के हाथों में थी। डिवाइन ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से राणा और प्रसाद दोनों को आउट किया और इस ओवर में केवल 5 रन देकर अपनी टीम को जीत दिला दी। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 171/8 रन ही बना सकी।

इस रोमांचक जीत के साथ गुजरात जायंट्स डब्ल्यूपीएल इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने एक ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को दो बार हराया है। इससे पहले सीजन के चौथे मैच में भी गुजरात ने दिल्ली के खिलाफ 4 रनों से करीबी जीत दर्ज की थी। उस मैच में भी सोफी डिवाइन ने अंतिम ओवर में 6 रनों का बचाव किया था। इस मैच में भी डिवाइन 4/37 के आंकड़ों के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहीं। 3 रनों का यह जीत का अंतर डब्ल्यूपीएल इतिहास के सबसे कम अंतरों में से एक है। अब दोनों टीमों की निगाहें अगले मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां दिल्ली को वापसी की तलाश होगी और गुजरात और बेहतर करना चाहेगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

WPL 2026
