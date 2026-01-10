Cricket Logo
WPL 2026 Gujarat Giants defeated UP Warriors by 10 runs in a high scoring match
WPL 2026: हाई-स्कोरिंग मैच में गुजरात जायंट्स ने यूपी वारियर्स को हराया; बेकार गई लिचफील्ड की ताबड़तोड़ पारी

WPL 2026: हाई-स्कोरिंग मैच में गुजरात जायंट्स ने यूपी वारियर्स को हराया; बेकार गई लिचफील्ड की ताबड़तोड़ पारी

संक्षेप:

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को एक बेहद रोमांचक और हाई-स्कोरिंग मैच में 10 रनों से हरा दिया। गुजरात के 207 रनों के जवाब में यूपी की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 197/8 ही बना सकी और गुजरात ने 10 रनों से जीत दर्ज कर महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।

Jan 10, 2026 06:49 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्ज को 10 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की है। डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्ज की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 197 रन ही बना सकी।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत ठोस रही। टीम की कप्तान एशले गार्डनर ने मोर्चा संभालते हुए मात्र 41 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्हें मध्यक्रम में अनुष्का शर्मा का भरपूर सहयोग मिला, जिन्होंने 44 रनों की पारी खेलकर स्कोर को गति दी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी ने गुजरात को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। पारी के अंतिम क्षणों में जॉर्जिया वेयरहम ने केवल 10 गेंदों में 27 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्ज की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम ने किरण नवगिरे का विकेट जल्दी गंवा दिया और कप्तान मेग लैनिंग भी बाउंड्री तलाशने में संघर्ष करती नजर आईं। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई की विस्फोटक बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड ने 78 रनों की शानदार पारी खेलकर मैच में रोमांच बनाए रखा। मध्यक्रम में श्वेता सहरावत ने 17 गेंदों में 25 रन जोड़े, लेकिन बढ़ते रन-रेट के कारण बल्लेबाज जोखिम लेने के चक्कर में अपने विकेट गंवाते रहे। अंत में आशा शोभना ने मात्र 10 गेंदों में 27 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचाया, जहां टीम को 27 रनों की जरूरत थी। शोभना ने आखिरी ओवर में एक छक्का और दो चौके जड़कर 16 रन बटोरे, लेकिन यह जीत के लिए नाकाफी था।

गुजरात जायंट्स की ओर से सोफी डिवाइन सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 ओवरों में 55 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें सोफी एक्लेस्टोन (11 रन) का महत्वपूर्ण विकेट शामिल था। एशले गार्डनर ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 ओवरों में 37 रन देकर 1 सफलता हासिल की। वहीं, कश्मी गौतम ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। यूपी की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए।

