फाइनल में 204 रनों को चेज करने के लिए RCB का क्या था प्लान, मंधाना की साथी जॉर्जिया ने खोले राज
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फाइनल में 54 गेंद में 79 रन की दमदार पारी खेलने वाली जॉर्जिया ने मैच के बताया कि उनकी टीम मुकाबले को अंत तक ले जाना चाहते थी। बेंगलुरु ने खिताबी मुकाबले में दिल्ली को 6 विकेट से हराया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाज जॉर्जिया वेल ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में बृहस्पतिवार को दिल्ली कैपिटल्स के बड़े स्कोर का पीछा करते हुए अपनी टीम को दूसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने के बाद कहा कि टीम में अच्छे फिनिशर होने के कारण वे मैच को अंत तक ले जाना चाहते थे। दिल्ली के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कप्तान स्मृति मंधाना (87 रन, 41 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और जॉर्जिया (79 रन, 54 गेंद, 14 चौके) के बीच दूसरे विकेट की 165 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर जीत दर्ज की।
दिल्ली कैपिटल्स ने इससे पहले कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स (57), लॉरा वोल्वार्ट (44), सलामी बल्लेबाज लिजेल ली (37) और सलामी बल्लेबाज चिनेल हेनरी (नाबाद 35) की पारियों से चार विकेट पर 203 रन बनाए। जॉर्जिया ने मैच के बाद कहा, '' यह जितना हो सके मैच को उतना गहराई तक ले जाने के बारे में था। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था और हमारी टीम में बेहतरीन फिनिशर थे इसलिए अगर हम जितना हो सके उतनी देर तक बल्लेबाजी कर पाते तो हम इसे अच्छी तरह से खत्म कर सकते थे।''
उन्होंने कहा, ''लड़कियों को पूरा श्रेय जाता है। यह कितना शानदार सत्र रहा है।'' जॉर्जिया ने कहा कि वह फाइनल में योगदान देकर काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा, '' फाइनल में इस तरह से खेलना, ऐसा लग रहा था कि मैं अधिकतर सत्र में गेंद को स्क्वायर से बाहर नहीं मार पा रही हूं इसलिए फाइनल में आकर प्रदर्शन करना बेशक बेहद विशेष है।''
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियनस दोनों के नाम पर दो-दो डब्ल्यूपीएल खिताब हो गए हैं। दिल्ली की टीम को लगातार चौथी बार फाइनल में खेलते हुए शिकस्त का सामना करना पड़ा।दिल्ली के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति (87 रन, 41 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और जॉर्जिया (79 रन, 54 गेंद, 14 चौके) के बीच दूसरे विकेट की 165 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
