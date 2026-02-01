Cricket Logo
WPL 2026: दिल्ली ने कटाया एलिमिनेटर का टिकट, MI के अरमान पूरे नहीं कर सके यूपी के 'वॉरियर्स'

WPL 2026: दिल्ली ने कटाया एलिमिनेटर का टिकट, MI के अरमान पूरे नहीं कर सके यूपी के 'वॉरियर्स'

संक्षेप:

Delhi Capitals WPL 2026 Playoffs: दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को हराकर प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया है। दिल्ली की एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स से भिड़ंत होगी।

Feb 01, 2026 11:11 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में एलिमिनेटर का टिकट कटा लिया है। डीसी ने रविवार को चौथे सीजन के आखिरी लीग मैच में यूपी वॉरियर्स को पांच विकेट से मात दी। जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली डीसी ने 123 रनों का टारगेट 18.4 ओवर में पांच विकेट गंवाकर चेज किया। दिल्ली के खाते में आठ मैचों में चार जीत और इतने ही हार के बाद आठ अंक हैं। डीसी अंक तालिका में तीसरे पायदान पर रही। ऐसे में मुंबई इंडिंयस (एमआई) के प्लेऑफ में पहुंचने के अरमान पूरे नहीं हो सके। उसके छह अंक हैं। वॉरियर्स अगर दिल्ली को हराने में कामयाब हो जाती तो मुंबई की अगले चरण में एंट्री होती।

दिल्ली बनाम गुजरात एलिमिनेटर

अब दिल्ली और गुजरात जायंट्स (डीसी) के बीच तीन फरवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। डीसी और जीजी में से जो भी जीतेगा, उसकी पांच फरवरी को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से भिड़ंत होगी। आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया। उसने 8 मैचों से सिर्फ दो गंवाए और 12 अंक बटोरे। जीजी दूसरे स्थान पर रही, जिसके 10 अंक हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की अंतिम लीग मैच में शुरुआत अच्छी नहीं रही। लिजेल ली (10) दूसरे ओवर में अपना विकेट गंवा बैठीं।

जेमिमा ने जीत की दहलीज पार कराई

इसके बाद शेफाली वर्मा (33 गेंदों में 29) और लौरा वोल्वार्ड्ट (36 गेंदों में 37) ने दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप की। वोल्वार्ड्ट ने 13वें और शेफाली ने 15वें ओवर विकेट खोया। मारिजेन कैप का खाता नहीं खुला। चिनेल हेनरी एक रन ही बना सके। ऐसे में जेमिमा ने मोर्चा संभाला और टीम को जीतकर लौटीं। उन्होंने 18 गेंदों में नाबाद 34 रन जुटाए, जिसमें पांच चौके शामिल हैं। निकी प्रसाद ने नाबाद 4 रन बनाए। वॉरियर्स की ओर से दीप्ति शर्मा ने दो, सोफी एक्लेस्टोन, डीएंड्रा डॉटिन और शिखा पांडे ने एक-एक शिकार किया।

मारिजेन ने की शानदार गेंदबाजी

इससे पहले, दिल्ली ने मारिजेन कैप की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से वॉरियर्स को 122/8 के स्कोर पर रोका। कैप (30 रन पर तीन विकेट), श्री चरणी (22 रन पर दो विकेट) और हेनरी (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी वॉरियर्स ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम कभी बड़े स्कोर की ओर पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। वॉरियर्स की ओर से सलामी बल्लेबाज दीप्ति शर्मा (24), शिखा पांडे (नाबाद 23) और सिमरन शेख (22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं।

पावरप्ले में तीन विकेट गंवा दिए

जेमिमा ने टॉस जीतकर वॉरियर्स को बल्लेबाजी का न्यौता दिया जिसे उनकी गेंदबाजों ने सही साबित करते हुए पावरप्ले में टीम का स्कोर तीन विकेट पर 36 रन कर दिया। हेनरी ने मैच की पहली ही गेंद पर कप्तान मेग लेनिंग (00) को पगबाधा किया। दीप्ति शर्मा (24) ने हेनरी और कैप पर दो-दो चौके मारे। चार्ली नॉट (12) ने भी कैप पर चौका मारा लेकिन इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर विकेटकीपर लिजेल ली को कैच दे बैठी। दीप्ति ने कैप पर पारी का पहला छक्का मारा लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को निक्की प्रसाद के हाथों में खेल गईं। हरलीन देओल भी 11 गेंद में सिर्फ तीन रन बनाने के बाद श्री चरणी की गेंद पर पगबाधा हो गईं जबकि डिएंड्रा डॉटिन (05) कैप का तीसरा शिकार बनीं जिससे वॉरियर्स का स्कोर पांच विकेट पर 52 रन हो गया।

23 गेंद तक बाउंड्री का सूखा रहा

सिमरन शेख (22) ने मीनू मनि पर लगातार दो चौके मारे लेकिन शिप्रा गिरी (9) ने उनकी गेंद पर शेफाली वर्मा को कैच थमा दिया। हेनरी ने सिमरन को मीनू के हाथों कैच कराके 13वें ओवर में वॉरियर्स का स्कोर सात विकेट पर 76 रन किया। आशा शोभना (13) ने स्नेह राणा पर छक्के के साथ 23 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया लेकिन अगले ओवर में श्री चरणी ने उन्हें मीनू के हाथों कैच करा दिया। शिखा ने नंदिनी शर्मा पर चौके के साथ 18वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया और फिर हेनरी और नंदिनी की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए।

