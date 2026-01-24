दिल्ली कैपिटल्स ने RCB का किया काम तमाम, 7 विकेट से हराकर खत्म किया दबदबा
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 15वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लगातार 5 मैचों में 5 जीत के सिलसिले को खत्म करते हुए 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में केवल 109 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवर में ही 111/3 का स्कोर बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।
आरसीबी की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह विफल रही और धीमी पिच पर खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए। दिल्ली की ओर से गेंदबाजों ने दबदबा बनाए रखा, जिसमें नंदनी शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए। मारिजैन कैप को उनकी किफायती और प्रभावशाली गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। कप्तान स्मृति मंधाना ने मैच के बाद स्वीकार किया कि पिच काफी चुनौतीपूर्ण थी और टीम स्कोरबोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं जोड़ सकी। इस मैच में कप्तान स्मृति मंधाना का बल्ला खामोश रहा साथ ही ग्रेस हैरिस ने भी कुछ खास योगदान नहीं दिया। ऋचा घोष और राधा यादव सहित पूरा बल्लेबाजी क्रम फेल हो गया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को शेफाली वर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन आरसीबी की सयाली सतघरे ने उन्हें और लिजेल ली को आउट कर वापसी की कोशिश की। इसके बाद लौरा वुलफार्ट ने मोर्चा संभाला और 37 गेंदों में नाबाद 41 रन (1 छक्का) बनाकर टीम की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर पारी को संभाला और अंत में मारिजैन कैप (14*) के साथ मिलकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
आरसीबी के लिए यह हार एक बड़े झटके की तरह है क्योंकि प्ले ऑफ से पहले कोई भी टीम खराब लय हासिल करना नहीं चाहेगी। खराब फील्डिंग और कैच टपकने की वजह से भी टीम दबाव नहीं बना सकी, हालांकि वे पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट के अंतिम चरणों के लिए महत्वपूर्ण लय हासिल कर ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत हासिल की है, जबकि तीन मैच हारे हैं।