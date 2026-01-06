WPL 2026: भारतीय टीम की कप्तानी करना चाहती हैं जेमिमा रोड्रिग्स, स्टार बल्लेबाज ने कहा- मुझे हमेशा से…

Cricket Logo
जेमिमा रोड्रिग्स WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई करेंगी। वह भारतीय टीम की भी कप्तानी करना चाहती हैं। जेमिमा ने कहा कि टीम की कप्तानी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।

Jan 06, 2026 10:55 pm IST
भारत की विश्व कप विजेता महिला टीम की स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि उन्हें कप्तानी में मजा आता है और भविष्य में भारत की कप्तानी का मौका मिले तो वह पूरे मनोयोग से उसे स्वीकार करेंगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप 2025 जीता था जिसमें जेमिमा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। अब वह शुक्रवार से शुरू हो रही महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की कप्तान होंगी। डीसी 10 जनवरी को नवी मुंबई में डब्ल्यूपीएल के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी।

'देश की कप्तानी करना मेरे लिए…'

जेमिमा ने कहा, ‘‘मुझे हमेशा से कप्तानी में मजा आता है। मैंने अपने प्रदेश की टीम की कप्तानी की है और चैलेंजर ट्रॉफी में भी। मुझे लगता है कि कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाती हूं क्योंकि मोर्चे से अगुवाई करनी होती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘देश की कप्तानी करना मेरे लिए प्रेरक होगा क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूंगी। डब्ल्यूपीएल में कप्तानी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो बतौर कप्तान ही नहीं, एक खिलाड़ी के तौर पर भी मुझे बेहतर बनाएगा।’’

WPL में 27 मैच खेल चुकी हैं जेमिमा

दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआती नीलामी में सबसे पहले जेमिमा को ही चुना था। उन्होंने 27 डब्ल्यूपीएल मैचों में 139.67 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं। वह लीग के तीनों सत्र के फाइनल खेलने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। पिछले महीने नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को टीम से रिलीज किए जाने के बाद जेमिमा को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2444 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 30.93 है। उन्होंने भारत के लिए 59 वनडे मैच में 1749 रन बनाए हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
