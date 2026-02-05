WPL: हर बार फाइनल में पहुंची DC लेकिन खिताब नहीं; क्या इस बार जेमिमा रोड्रिग्स करेंगी कमाल?

संक्षेप: महिला प्रीमियर लीग 2026 का चैंपियन कौन होगा? क्या आरसीबी दूसरी बार खिताब जीतेगी या खत्म होगा दिल्ली कैपिटल्स की खिताबी जीत का सूखा? गुरुवार शाम को वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल से इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।

महिला प्रीमियर लीग 2026 का चैंपियन कौन होगा? क्या आरसीबी दूसरी बार खिताब जीतेगी या खत्म होगा दिल्ली कैपिटल्स की खिताबी जीत का सूखा? गुरुवार शाम को वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल से इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। एक दूसरे की अजीज दोस्त स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स मैदान में एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उतरने वाली हैं।

मंधाना के हाथों में आरसीबी की कमान है जिसकी नजर दूसरी बार खिताब जीतकर मुंबई इंडियंस के दो खिताब की बराबरी पर होगी। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स खिताबी जीत से टीम के छत्तीस के आंकड़े को खत्म करना चाहेगी। अब तक हर सीजन में टीम फाइनल में पहुंची है। ये उसका लगातार चौथा फाइनल है। तो क्या इस बार दिल्ली कैपिटल्स को पहला डब्लूपीएल खिताब मिल पाएगा?

हेड टु हेड डब्लूपीएल में अगर आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक हुए मुकाबलों की बात करें तो पलड़ा जेमिमा रोड्रिग्स की टीम का भारी है। दोनों टीमें 9 बार आमने-सामने हुई हैं जिनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 6 बार जीत हासिल की है जबकि आरसीबी 3 बार विजेता रही है।

अपने-अपने पिछले 5 मैचों में दोनों टीमों का प्रदर्शन आरसीबी को अपने पिछले 5 मैचों में से 3 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को अपने पिछले 5 मैचों में सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा है।

डब्लूपीएल में दोनों टीमों का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आरसीबी 2024 में डब्लूपीएल का खिताब जीत चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स 2023 के पहले डब्लूपीएल सीजन से लेकर अबतक के सभी 4 सीजन के फाइनल में पहुंची है। हालांकि वह इससे पहले तीनों बार यानी 2023, 2024 और 2025 में फाइनल नहीं जीत पाई है। इस बार क्या वो संयोग टूटेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।

दोनों टीमों का फाइनल तक का सफर स्मृति मंधाना की अगुआई वाली आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए फाइनल तक पहुंची है। दूसरी तरफ जेमिमा रोड्रिग्स की दिल्ली कैपिटल्स लीग स्टेज खत्म होने पर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही थी। उसके बाद उसने एलिमिनेटर में गुजरात जॉइंट्स को शिकस्त देकर फाइनल में एंट्री की है।

दोनों टीमों के वे खिलाड़ी जो मैच का रुख पलट सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स - दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज लिजेल ली रही हैं जिन्होंने 283 रन बनाए हैं।

- कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 9 मैच में 207 रन बनाए हैं।

- ओपनर शफाली वर्मा ने 9 मैच में 239 रन बनाए हैं।

- दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज नंदनी शर्मा हैं जिन्होंने 9 मैच में 16 विकेट झटके हैं।

आरसीबी - आरसीबी की तरफ से इस सीजन में टॉप स्कोरर कप्तान स्मृति मंधाना हैं। उन्होंने 8 मैच में 290 रन बनाए हैं।

- मंधाना के अलावा ग्रेस हैरिस ने भी बल्ले से कमाल किया है। उन्होंने अब तक 8 मैचों में 228 रन बनाए हैं।