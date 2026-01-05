Cricket Logo
WPL 2026 की सभी 5 कप्तानों का ऐलान, जानिए किसको मिली है किस टीम की कमान?

WPL 2026 की सभी 5 कप्तानों का ऐलान, जानिए किसको मिली है किस टीम की कमान?

संक्षेप:

WPL 2026 captains: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन से पहले सभी टीमों की कप्तानों का ऐलान हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स को नया कप्तान जेमिमा के रूप में मिला है। अन्य टीमों की कप्तान कौन हैं? जानिए।

Jan 05, 2026 09:37 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026 Captains: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल का चौथा सीजन 9 जनवरी से शुरू हो रहा है। इससे पहले सभी टीमों के कप्तानों के नाम का खुलासा हो गया है। इस बार कप्तानी करते हुए कुछ अलग चेहरे भी नजर आएंगे। इसके अलावा एक कप्तान ऐसी भी है, जो पिछले सीजन में किसी अन्य टीम की कप्तानी करती नजर आई थी, लेकिन इस बार एक अलग टीम की कप्तान के तौर पर नजर आएगी। दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्ज ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और नए सीजन से पहले नए कप्तानों के नाम की घोषणा कर दी है।

सबसे पहले बात मुंबई इंडियंस की करते हैं, जो मौजूदा चैंपियन के साथ-साथ सबसे सफल टीम है, क्योंकि तीन में से दो टाइटल इसी टीम ने जीते हैं। मुंबई इंडियंस की कप्तान इस बार भी हरमनप्रीत कौर होंगी। वहीं, 2024 में डबल्यूपीएल का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की टीम की कप्तान फिर से स्मृति मंधाना होंगी। गुजरात जायंट्स ने अपने कप्तान को बरकरार रखा है। पिछले सीजन टीम की कमान संभालने वाली एश्ली गार्डनर ही इस बार गुजरात की टीम की कप्तानी करती हुई नजर आएंगी।

इसके अलावा पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालने वाली मेग लैनिंग इस बार एक दूसरी टीम की कप्तान हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने वर्ल्ड कप 2025 सुपरस्टार और दिग्गज भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को नए सीजन से पहले टीम का नया कप्तान घोषित किया है। वहीं, यूपी वॉरियर्ज ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग पर भरोसा जताया है, जो कि पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ थीं और टीम की कप्तान भी थीं। इस तरह सभी पांच टीमों के कप्तानों के नाम आधिकारिक तौर पर सामने आ गए हैं।

9 जनवरी से 5 फरवरी तक वुमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आयोजन होना है। नवी मुंबई और वडोदरा में इस बार डब्ल्यूपीएल के मैच खेले जाएंगे। आधा सीजन पहले नवी मुंबई में खेला जाएगा और फिर फाइनल और प्लेऑफ्स के मैचों समेत कई लीग मैच वडोदरा में खेले जाएंगे।

WPL 2026 की टीमें और उनके कप्तान

मुंबई इंडियंस - हरमनप्रीत कौर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मंधाना

गुजरात जायंट्स - एश्ली गार्डनर

दिल्ली कैपिटल्स - जेमिमा रोड्रिग्स

यूपी वॉरियर्ज - मेग लैनिंग

