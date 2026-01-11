WPL: कुछ साल पहले कहते तो मैं यकीन नहीं करती, तूफानी पारी के बाद ये क्या बोल गई ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर?

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर फोबे लिचफील्ड के पास बड़ा शॉट खेले बगैर तेजी से रन बनाने की काबिलियत है। हालांकि, 22 वर्षीय लिचफील्ड ने WPL 2026 में तूफानी पारी के बाद एक हैरतअंगेज बात कही।

ऑस्ट्रेलिया की उभरती हुई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड गेंद गेंद को ज्यादा ताकत से मारने वाले बल्लेबाजों में नहीं गिनी जाती है लेकिन उन्होंने खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में तेजी से रन बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। इस 22 साल की बल्लेबाज ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में यूपी वॉरियर्स के लिए 40 गेंदों में 78 रन की पारी के साथ सर्वोच्च स्कोरर रही। उन्होंने आठ चौके और पांच छक्के लगाए। हालांकि, उनकी आक्रामक पारी के बावजूद टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'इसलिए मैंने अपना तरीका खोजा' लिचफील्ड ने कहा, ‘‘टी20 क्रिकेट पर निश्चित रूप से मैं लगातार काम कर रही हूं। मैं शायद कुछ बड़े हिटर्स जितनी ताकत से गेंद नहीं मार पाती, इसलिए मैंने अपना तरीका खोजा है। यह तरीका है क्षेत्ररक्षकों के बीच की जगह का अच्छा उपयोग करना। मेरे लिए इससे रन बनाना आसान हो जाता है।’’

'कुछ साल पहले यकीन नहीं करती' लिचफील्ड ने 2022 में भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण किया और 2024 डब्ल्यूपीएल नीलामी में उन्हें गुजरात जायंट्स ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने कहा, ‘‘आप मुझसे अगर कुछ साल पहले कहते कि मैं कुछ छक्के लगाऊंगी, तो मैं यकीन नहीं करती। सभी खिलाड़ी मजबूत हो रहे हैं और गेंद अधिक दूर जा रही है। मैं हालांकि ताकत लगाने की जगह बल्ले की स्विंग और सही टाइमिंग पर ध्यान देती हूं।’’